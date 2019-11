PS5, design del controller svelato da un brevetto?

Matteo Tontini,

PS5 è a circa un anno dal suo debutto, ma è possibile che il controller della nuova console sia stato già svelato da Sony. Sarebbero infatti emerse in rete alcune immagini dall’ufficio brevetti nipponico, che forniscono alcuni indizi su ciò che dei giocatori potranno aspettarsi.

Di primo acchito, il controller non sembrerebbe così diverso dal DualShock 4, ma guardando più attentamente ci sono alcune differenze con il pad di PlayStation 4. Anzitutto, pare che la nuova periferica non includa il led luminoso: se a questo si aggiunge una batteria migliore, che sappiamo Sony ha tutte le intenzioni di integrare nel controller, è probabile che il ciclo di ricarica possa durare più a lungo.

Si possono notare inoltre dei trigger più grandi, mentre un dettaglio a cui è difficile dare un senso è inclusione di quelle che sembrano due prese per cuffie separate nella parte inferiore del pad. Ciò che colpisce maggiormente, tuttavia, è che Sony sembra voler rimanere ancorata alla tradizione: proprio come il DualShock 4, anche il controller di PS5 dovrebbe mantenere due levette simmetriche, una delle caratteristiche distintive del marchio.

Come al solito, quando emergono immagini da un brevetto vanno sempre prese con le pinze, perché è possibile che il design finale possa differire in modo significativo da ciò che emerge. Mark Cerny di Sony ha affermato che la periferica presenterà vibrazione e feedback tattili migliorati, che faranno in modo di migliorare l’esperienza di gioco. Comprenderà anche trigger “adattabili” che gli sviluppatori saranno in grado di programmare per rendere i controlli più comodi e consoni alle proprie esigenze. Maggiori dettagli su PS5 saranno probabilmente forniti nei mesi che precederanno il lancio.