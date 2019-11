Windows 10 1909 disponibile su Update Assistant

Filippo Vendrame,

Lo scorso martedì, Microsoft aveva iniziato la distribuzione di Windows 10 November 2019 Update o Windows 10 1909. Aggiornamento minore, come noto, che accanto a poche novità, punta molto a migliorare l’esperienza d’uso di Windows 10. L’update è disponibile per tutti attraverso Windows Update ma come aggiornamento opzionale. Saranno, infatti, gli utenti a doverlo trovare e scaricare manualmente. Adesso, la casa di Redmond ha deciso di offrire più possibilità di installazione per gli utenti che non possono utilizzare per qualche motivo Windows Update.

Il gigante del software ha quindi reso disponibile Windows 10 November 2019 Update anche attraverso Update Assistant (Assistente aggiornamento) e Media Creation Tool. Trattasi di due tool che permettono di scaricare ed installare direttamente le ultime versioni di Windows 10. Il loro utilizzo è molto facile, soprattutto quello di Update Assistant che è sostanzialmente un piccolo eseguibile.

L’intero processo di download e di installazione di Windows 10 November 2019 Update dovrebbe durare molto poco visto che l’aggiornamento è davvero molto piccolo, addirittura più piccolo dei normali aggiornamenti cumulativi mensili del sistema operativo.

Chi per qualche motivo non può passare per Windows Update, può dunque utilizzare questi due tool per aggiornare il suo PC. Vale solo la pena di notare che sfruttando questi strumenti non vengono effettuate verifiche di compatibilità. Dunque, nel caso il proprio PC presentasse delle incompatibilità hardware con Windows 10 November 2019 Update, il processo di installazione continuerà comunque.

Il suggerimento, quindi, è di usare questi strumenti solo se effettivamente se ne conosce l’utilizzo e gli effetti che possono portare. Entrambi i tool sono disponibili sulla pagina di supporto di Microsoft.