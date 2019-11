Samsung e MIUR presentano LetsApp 2019

Luca Colantuoni,

Samsung e MIUR hanno annunciato la terza edizione dell’iniziativa che ha coinvolto oltre 50.000 studenti nelle edizioni 2017 e 2018. L’obiettivo di LetsApp – Solve For Tomorrow, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, è mostrare come le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) possano essere applicate per trovare soluzioni a problemi legati a tematiche sociali. Il progetto prevede lezioni, gruppi di lavoro e un hackaton finale.

La terza edizione di LetsApp punta a valorizzare i lavori di gruppo e stimolare la creatività degli studenti. La frase “Solve for Tomorrow” (soluzioni per il domani) sottolinea l’obiettivo principale dell’iniziativa, ovvero provare a rispondere alle sfide di oggi per cercare di migliorare il domani. Gli studenti partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze essenziali per un inserimento efficace nel mondo del lavoro. Un altro obiettivo del progetto è fornire agli studenti delle conoscenze di base sull’imprenditorialità, sul marketing e sulla comunicazione.

LetsApp 2019 prevede innanzitutto un corso online (e-learning), suddiviso in sette moduli (durata totale 25 ore), con nozioni teoriche e dimostrazioni pratiche. Gli studenti acquisiranno le competenze per realizzare un sito web o un’app Android. Al termine di ogni modulo è previsto un test di verifica. Gli studenti che completeranno con successo il corso riceveranno un certificato di frequenza che potrà essere utilizzato per il riconoscimento dei crediti formativi.

Verranno quindi creati gruppi di lavoro composti da un massimo di cinque studenti che dovranno sviluppare una soluzione ad uno specifico problema. I team dovranno successivamente inviare una presentazione del progetto. Le nove scuole finaliste riceveranno la visita dei tutor che aiuteranno gli studenti nel completamento del progetto. I tre gruppi finalisti si sfideranno nell’hackaton presso il Samsung District di Milano. Il team vincitore verrà accompagnato in un viaggio a Dubai in occasione di Expo 2020, dove riceverà ulteriori cinque giorni di formazione sui temi dell’Esposizione Universale (sostenibilità, mobilità e opportunità). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito LetsApp – Solve For Tomorrow.