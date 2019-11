Amazon Dash Smart Shelf: pesa e ordina

Filippo Vendrame,

Anche se Amazon ha deciso di dismette i Dash Button, l’idea di un sistema che possa riordinare un prodotto in automatico è ancora nei pensieri della società di Jeff Bezos. Se un pulsante non va bene, forse potrà avere più fortuna una mensola. Amazon, infatti, ha annunciato Dash Smart Shelf, molto banalmente una bilancia/mensola intelligente connessa al Wi-Fi che si collega ai servizi di shopping di Amazon e può riordinare automaticamente i materiali di consumo quando si esauriscono.

Questo prodotto è pensato per le aziende e non per il mercato consumer ma l’idea di questo progetto è comunque interessante e curiosa. L’Amazon Dash Smart Shelf è stata progettata per le piccole aziende e trova la sua naturale collocazione nelle stanze dove si trovano normalmente i materiali di uso quotidiano come la carta, penne ed altro. Questo dispositivo è stato sviluppato per percepire il peso di questi oggetti. Quando tali prodotti sopra il ripiano stanno per finire, gli utenti possono configurare un peso limite, questo dispositivo può essere configurato per inviare automaticamente l’ordine o per avvisare qualcuno attraverso una notifica che è venuto il momento di fare un nuovo acquisto.

Amazon afferma anche che Dash Smart Shelf è progettata per evitare riordini automatici accidentali se gli articoli vengono rimossi solo temporaneamente. Amazon offre alle aziende che decidono di utilizzare Dash Smart Shelf sino al 15% di sconto su alcuni articoli. Configurare il dispositivo è davvero molto semplice. Può essere alimentato con una presa elettrica o con delle normali pile. Successivamente, si collega al WiFi e poi attraverso l’account Amazon Business o l’app Amazon è possibile specificare l’articolo che sarà posizionato sopra il ripiano. Amazon Dash Smart Shelf è disponibile in 3 dimensioni.

Amazon sta testando Dash Smart Shelf con partner selezionati. Sarà disponibile per i clienti Amazon Business americani a partire dal prossimo anno. Non sono stati ancora annunciati piani per il mercato consumer.