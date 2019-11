Catalogo Netflix: serie TV e film dicembre 2019

Matteo Tontini,

Netflix offrirà tanti nuovi titoli interessanti a dicembre 2019, specie per quanto riguarda le serie TV, da sempre il suo cavallo di battaglia.

Se novembre era stato ricco di ottimi film, tra cui spiccavano Il Re e The Irishman, l’ultimo mese dell’anno regala agli abbonati l’attesissima The Witcher, serie fantasy incentrata sul cacciatore di mostri Geralt di Rivia, e la seconda stagione di You, show di successo che racconta le vicende di uno stalker newyorkese. La vigilia di Natale esce inoltre la season 2 di Lost in Space, serie fantascientifica in cui una famiglia precipita su un pianeta sconosciuto e lotta per la sopravvivenza.

Val la pena inoltre sottolineare l’arrivo di Storia di un matrimonio, pellicola drammatica sul tema del divorzio, e I Due Papi, che racconta il periodo di transizione da Benedetto XVI a Papa Francesco.

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario delle uscite di dicembre 2019.

Catalogo Netflix: uscite di dicembre 2019

1 dicembre

The 100 5 (serie TV): Quinta stagione della serie post apocalittica, che racconta le avventure di un gruppo di prigionieri inviati sulla Terra per scoprire se il pianeta è di nuovo abitabile.

(film): Rivisitazione in chiave moderna della favola classica, con musica e humour sullo sfondo del Natale. Dead Kids (film): Film incentrato su un ragazzo un po' impacciato che lega con un gruppo di malintenzionati decisi a rapire lo studente ricco e arrogante della scuola.

(film): Rivisitazione in chiave moderna della favola classica, con musica e humour sullo sfondo del Natale. Dead Kids (film): Film incentrato su un ragazzo un po’ impacciato che lega con un gruppo di malintenzionati decisi a rapire lo studente ricco e arrogante della scuola.

5 dicembre

Natale con uno sconosciuto (serie TV): Show che racconta la storia di Johanne, trentenne single costretta a cercarsi un fidanzato da portare a casa per Natale. Unica soluzione per evitare i continui commenti sul suo status.

(film): In Aldovia, i nuovi regnanti aspettano un bambino, ma la pace nel Paese viene messa a rischio dalla scomparsa di un trattato. V Wars (serie TV): Show con Ian Somerhalder che racconta la storia di un'antica malattia che trasforma gli esseri umani in vampiri.

(film): In Aldovia, i nuovi regnanti aspettano un bambino, ma la pace nel Paese viene messa a rischio dalla scomparsa di un trattato. V Wars (serie TV): Show con Ian Somerhalder che racconta la storia di un’antica malattia che trasforma gli esseri umani in vampiri.

6 dicembre

Il Prescelto 2 (serie TV): Seconda stagione dello show incentrato su tre medici, decisi a portare un vaccino in una remota regione, che rimangono coinvolti in una misteriosa setta.

(miniserie): Tre episodi ambientati durante il periodo natalizio che si incentrano su quattro sorelle alle prese con segreti di famiglia e drammi personali. Storia di un matrimonio (film): Scarlett Johansson e Adam Driver in un film drammatico sulle conseguenze del divorzio.

(miniserie): Tre episodi ambientati durante il periodo natalizio che si incentrano su quattro sorelle alle prese con segreti di famiglia e drammi personali. Storia di un matrimonio (film): Scarlett Johansson e Adam Driver in un film drammatico sulle conseguenze del divorzio.

Triad Princess (serie TV): Show che ruota intorno ad Angie, giovane cresciuta all’ombra di un padre coinvolto nella criminalità, decisa a sfidarlo diventando la guardia del corpo in incognito di una famosa attrice.

(serie TV): La serie racconta la storia di Melinda, che si trasferisce dalla grande città alla piccola località californiana di Virgin River. Lì scoprirà che la vita in un piccolo centro non è tuttavia semplice come immaginava.

13 dicembre

6 Underground (film): Pellicola d’azione diretta da Michael Bay, regista di Transformers, con Ryan Reynolds nei panni del protagonista.

15 dicembre

Chiamami col tuo nome (film): Film, ambientato nel nord Italia del 1983, che racconta la storia d’amore tra lo studente americano Oliver e il diciassettenne Elio.

18 dicembre

Soundtrack (serie TV): Show sul mondo della musica, che racconta le storie d’amore che legano un gruppo di persone nella Los Angeles odierna.

20 dicembre

The Witcher (serie TV): Produzione fantasy incentrata sul cacciatore di mostri Geralt di Rivia, che lotta per trovare il proprio posto nel mondo. La serie è ispirata alla saga di libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, da cui è tratto anche il celebre videogioco.

I Due Papi (film): Film che racconta il periodo di transizione da Benedetto XVI a Papa Francesco.

24 dicembre

Lost in Space 2 (serie TV): Seconda stagione della serie fantascientifica remake dell’omonimo show del 1965, incentrato su una famiglia di pionieri spaziali costretti ad atterrare sul pianeta sconosciuto dopo aver subito un danno alla propria astronave.

26 dicembre

You 2 (serie TV): Seconda stagione dello show che racconta la storia di Joe, lo stalker newyorkese ora costretto a lasciare la propria città per trasferirsi a Los Angeles.

31 dicembre

Ares (serie TV): Show incentrato sulla storia di Rosa, la quale scopre che la società segreta di cui fa parte affonda le proprie radici in oscuri segreti.

(serie TV): Un giovane ventenne, alle prese con l'età adulta e con i problemi di ogni comune ragazzo, diventa inaspettatamente supereroe. The Gift (serie TV): Un archeologo scopre un simbolo tra le rovine che collega Atiye, una giovane pittrice, a Gobekli Tepe e porta alla luce un legame molto misterioso.

(serie TV): Un giovane ventenne, alle prese con l’età adulta e con i problemi di ogni comune ragazzo, diventa inaspettatamente supereroe. The Gift (serie TV): Un archeologo scopre un simbolo tra le rovine che collega Atiye, una giovane pittrice, a Gobekli Tepe e porta alla luce un legame molto misterioso.