Black Friday, Honor 9X in offerta da Unieuro

Luca Colantuoni,

Da oggi è possibile acquistare in Italia il nuovo Honor 9X. La data coincide con l’inizio della settimana del Black Friday, quindi il produttore cinese ha deciso di offrire lo smartphone ad un prezzo scontato. Gli utenti che acquisteranno questo interessante dispositivo di fascia media presso gli store di Unieuro (online e offline) potranno risparmiare 20 euro sul prezzo di listino.

Honor ha sempre prestato molta attenzione al design dei suoi smartphone. Per il nuovo Honor 9X è stato scelto il Dynamic X Design con una cover in vetro formata da migliaia di prismi che riflettono e rifrangono la luce in varie direzioni. Lo schermo FullView da 6,53 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Non ci sono né notch né fori perché la fotocamera frontale da 16 megapixel è nascosta nel bordo superiore. Un meccanismo motorizzato spinge il modulo verso l’alto.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 710F, 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 48, 8 e 2 megapixel (standard, grandangolare e profondità). Una delle funzionalità IA più interessanti è Super Night Mode che permette di ottenere foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida da 10 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1.

Il prezzo ufficiale di Honor 9X è 249,00 euro. Dal 22 novembre al 2 dicembre 2019 è possibile acquistare lo smartphone da Unieuro ad un prezzo di 229,00 euro.