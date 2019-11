Tiscali Mobile si prepara al 4G

Filippo Vendrame,

Tiscali Mobile si sta preparando al lancio del 4G per i suoi clienti. L’operatore virtuale, infatti, nella giornata di ieri ha fatto sapere che i test di rete procedono e che è arrivata la prima SIM 4G Tiscali. L’annuncio è stato fatto attraverso i social network dove Tiscali Mobile ha condiviso un’immagine di uno screenshot di uno smartphone collegato alla rete in 4G.

Manca davvero molto poco, dunque, per il debutto ufficiale del 4G per i clienti dell’operatore virtuale. Attualmente, infatti, Tiscali Mobile rende disponibile ai suoi clienti solamente l’accesso alla rete 3G. Secondo alcune indiscrezioni, già in alcune città sarebbe possibile utilizzare il 4G in via sperimentale.

I test, comunque, sono in fase avanzata in quanto, come ha potuto verificare MondoMobileWeb, il lancio ufficiale del 4G dovrebbe avvenire nel corso del mese di dicembre, dunque tra poche settimane. Il 4G sarà accessibile da tutti coloro che hanno sottoscritto un’offerta che include anche un pacchetto dati. Il tutto senza dover cambiare SIM.

Non ci sono ancora dettagli per quanto concerne le velocità di rete che l’operatore offrirà ai suoi clienti. Al riguardo si ricorda che Tiscali Mobile si appoggia alla rete di TIM e che altri operatori virtuali che utilizzano la medesima rete offrendo il 4G ai loro clienti permettono velocità massime sino a 100 Mbps.

In ogni caso, per i clienti Tiscali Mobile trattasi di una bella notizia. Entro poche settimane potranno finalmente navigare ad alta velocità sui loro smartphone, cosa che permetterà di poter sfruttare al meglio alcuni servizi che con il 3G erano difficilmente accessibili.

Maggiori informazioni arriveranno nel corso delle prossime settimane.