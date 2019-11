Ebay Black Friday 2019: sconti sull’hi-tech

Filippo Vendrame,

Ebay lancia il suo Black Friday con sconti che possono arrivare anche al 70%. La promozione tocca tantissime categorie merceologiche, tuttavia i prodotti tech saranno sicuramente i più gettonati. Grazie alla promozione di eBay sarà dunque possibile risparmiare cifre importanti. Visto il periodo dell’anno può essere anche una buona opportunità di anticipare qualche regalo in vista dello shopping natalizio.

Tra i prodotti tech in sconto si possono trovare smartphone, console, computer, televisori e tantissimo altro ancora. Proprio perché la vetrina degli sconti del Black Friday di eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire un qualche buon affare.

Ecco quindi una selezione delle migliori proposte in ambito hi-tech.

eBay Black Friday 2019: offerte smartphone

eBay Black Friday 2019: console e giochi

SONY PS4 PRO GAMMA + FORTNITE VHC a 347,99 euro. (Acquista su eBay)

a 347,99 euro. (Acquista su eBay) MICROSOFT Xbox One S – Star Wars: Jedi Fallen Order Bundle a 204,99 euro. (Acquista su eBay)

– Star Wars: Jedi Fallen Order Bundle a 204,99 euro. (Acquista su eBay) CONSOLE NINTENDO SWITCH a 2569,90 euro. (Acquista su eBay)

eBay Black Friday 2019: computer

Notebook Asus VivoBook 14” core i5 RAM 8GB SSD 256GB S412FJ-EK233T a 692,99 euro. (Acquista su eBay)

core i5 RAM 8GB SSD 256GB S412FJ-EK233T a 692,99 euro. (Acquista su eBay) NOTEBOOK HP 15.6″ 250 G7 RAM 4GB SSD 256GB WIN10HOME 7DB75EA a 190,90 euro. (Acquista su eBay)

250 G7 RAM 4GB SSD 256GB WIN10HOME 7DB75EA a 190,90 euro. (Acquista su eBay) NOTEBOOK HP 15.6″ AMD A4-9125 RAM 4GB SDD 256GB FREEDOS 7DB74EA a 179,90 euro. (Acquista su eBay)

eBay Black Friday 2019: televisori

TV LED Philips 58PUS6203/12 58 ” Ultra HD 4K Smart Flat HDR a 599 euro. (Acquista su eBay)

58 ” Ultra HD 4K Smart Flat HDR a 599 euro. (Acquista su eBay)

TV LED Samsung UE32N4000 HD Ready 32” Flat UE32N4000AKXZT a 181,99 euro. (Acquista su eBay)

HD Ready 32” Flat UE32N4000AKXZT a 181,99 euro. (Acquista su eBay) Hisense H65B7120 Tv Led 65” 4 K Ultra Hd HDR Smart Tv a 449 euro. (Acquista su eBay)

Tv Led 65” 4 K Ultra Hd HDR Smart Tv a 449 euro. (Acquista su eBay) Samsung UE43NU7090 Tv Led 43” 4K Ultra HD Smart TV a 299,99 euro. (Acquista su eBay)