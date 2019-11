Black Friday Unieuro, le offerte continuano

Filippo Vendrame,

Continuano le offerte del Black Friday di Unieuro con sconti che saranno validi sino al 2 dicembre, ricorrenza del Cyber Monday. I clienti della catena di elettronica potranno quindi approfittare di sconti su tantissimi prodotti in molteplici categorie merceologiche. Non solo tech, dunque. Visto il periodo può essere una ghiotta occasione di fare qualche acquisto in anticipo in vista dello shopping natalizio.

Il suggerimento, dunque, è sempre quello di prendere visione della vetrina delle offerte per il Black Friday di Unieuro per non perdere alcuna occasione di risparmio. Ecco quindi una selezione delle più interessanti proposte della catena di elettronica in sconto valevoli per questo periodo. Si ricorda che gli sconti sono validi sia online che nei punti vendita. Tra gli smartphone, per esempio, spicca l’iPhone XR 128 GB a 649 euro. In alternativa, il Samsung Galaxy S10 può essere portato a casa a 699 euro, il Samsung Galaxy A80 a 399 euro e il Samsung Galaxy A50 a 259 euro.

Tra i tablet pc, invece, spicca l’iPad di settima generazione WiFi 32 GB a 299 euro. Per chi vuole cambiare computer, invece, Unieuro propone il Lenovo Ideapad S145-15IWL con Intel Core i5 a 479,99 euro. Tante pure le proposte per chi volesse cambiare computer per puntare su di un modello di ultima generazione per rendere il salotto di casa una piccola sala cinematografica. Per esempio, il modello LG TV LED Smart Ultra HD 4K 55UM7000 può essere acquistato a 379 euro.

Presenti poi proposte sul gaming, sugli indossabili, sulle fotocamere digitali e su tanti altri prodotti. E per gli appassionati di mobilità elettrica, il monopattino elettrico Segway ES2 a 399,99 euro.