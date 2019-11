Honor V30 e V30 Pro, Kirin 990 e modem 5G

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato i nuovi top di gamma con processore Kirin 990 e modem 5G. Si tratta degli Honor V30 e V30 Pro che arriveranno sicuramente in Italia come Honor View 30 e View 30 Pro. I due smartphone condividono il design e la maggior parte delle specifiche, tra cui la doppia fotocamera frontale in-display.

Honor V30 e V30 Pro hanno una cover in vetro con Aurora Nanotexture, una tecnica che ha permesso di ottenere una sfumatura cromatica sulla superficie opaca. Entrambi hanno uno schermo IPS da 6,57 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e due piccoli fori in corrispondenza delle fotocamere frontali da 32 e 8 megapixel (standard e ultra grandangolare). Honor V30 integra il processore Kirin 990 e il modem Balong 5000 separato, mentre per Honor V30 Pro è stato scelto il Kirin 990 5G, la versione del SoC con modem 5G integrato.

La dotazione hardware di Honor V30 comprende inoltre 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre quella di Honor V30 Pro comprende 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il modulo fotografico posteriore di forma rettangolare ospita tre lenti e il flash dual LED. Per quella principale è stato scelto un sensore RYYB Sony IMX600 da 40 megapixel, abbinato ad obiettivi con apertura f/1.8 (V30) e f/1.6 (V30 Pro). La seconda fotocamera ha un sensore da 8 megapixel e un teleobiettivo (f2.4) con zoom ottico 3x. Infine, Honor V30 ha una fotocamera ultra grandangolare (f/2.4) da 8 megapixel, mentre Honor V30 Pro ha un sensore da 12 megapixel, abbinato ad un obiettivo con lenti cinematografiche (f/2.2) e stabilizzazione ottica a 5 assi per i video.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, LTE e 5G SA/NSA. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali laterale e la porta USB Type-C. Le batteria da 4.200 mAh (V30) e 4.100 mAh (V30 Pro) supportano la ricarica rapida da 40 Watt. Solo il V30 Pro supporta anche la ricarica wireless da 27 Watt e wireless inversa da 7,5 Watt. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia Magic UI 3.0.1.

I due smartphone saranno disponibili in quattro colori: blu, blu chiaro, bianco e arancione. I prezzi di Honor V30 sono 3.299 yuan (6GB+128GB) e 3.699 yuan (8GB+128GB), pari a circa 425 e 476 euro. I prezzi di Honor V30 Pro sono 3.899 yuan (8GB+128GB) e 4.199 yuan (8GB+256GB), pari a circa 503 e 541 euro.