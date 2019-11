MediaWorld annuncia il suo Black Friday

Filippo Vendrame,

Anche MediaWorld si prepara al Black Friday. La nota catena di elettronica da anni oramai propone ai suoi clienti forti sconti per la ricorrenza del venerdì nero dello shopping e non solo. Infatti, ci saranno promozioni molto invitanti anche per il Cyber Monday. Gli sconti per il Black Friday saranno proposti dal 28 novembre e sino al successivo 2 di dicembre. Nel frattempo, la catena di elettronica ha deciso di condividere con i suoi clienti alcune anteprime con prodotti che sono già stati messi in sconto.

Per esempio, tra gli smartphone l’iPhone XR 64 GB a 579 euro, oppure il Samsung Galaxy S10 a 629 euro, oppure ancora il Huawei P30 Lite a 259 euro. Tra i tablet pc spicca sicuramente l’iPad 2019 WiFi 32 GB al prezzo di 299 euro. Anteprima del Black Friday che poi continua con il Surface Pro 7 con Type Cover a 849 euro. Per chi cerca un computer più tradizionale, la catena di elettronica propone l’ASUS UM462DA-AI028T con AMD Ryzen 5 a 649 euro.

Tante offerte in anteprima pure per chi intende acquistare un televisore di nuova generazione per trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica in cui godere della vera alta definizione. Per esempio, il modello LG OLED 55E9PLA con display OLED da 55 pollici è proposto a 1799 euro. In alternativa, il SONY KD65XF9005 con display LED da 65 pollici è venduto a 999 euro.

Tra le anteprime anche accessori per l’informatica, fotocamere e tanti altri gadget tech. Per gli interessati il suggerimento è quindi quello di tenere sotto controllo la vetrina delle offerte di MediaWorld per il Black Friday per non perdere alcuna possibilità di risparmio.