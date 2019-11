TIM porta il 5G a Genova

Filippo Vendrame,

TIM sta continuando ad accelerare nello sviluppo della sua rete 5G. L’operatore ha, adesso, comunicato di aver acceso la sua nuova rete anche all’interno della città di Genova. La copertura non riguarda ancora l’intero Comune. Il 5G sarà inizialmente disponibile nei quartieri di Bolzaneto, Rivarolo, Certosa, per proseguire con Prà, Sestri Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto, nei quali il servizio sarà progressivamente attivo entro l’anno. Il lavoro di ampliamento della rete continuerà poi nel 2020. Il 5G raggiungerà altre importanti zone del territorio comunale e dell’area metropolitana di Genova.

Il capoluogo ligure si aggiunge, così, alle città di Roma, Torino, Firenze e Napoli dove la rete di quinta generazione è già disponibile. L’obiettivo di TIM è di arrivare entro il 2021 a coprire 120 città, 200 destinazioni turistiche, 245 distretti industriali oltre a 200 progetti specifici per le grandi imprese. Progressivamente, la velocità massima raggiungerà i 10 Gbps. Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless Access).

TIM offre inoltre il roaming 5G in tre Paesi: Corea del Sud, Emirati Arabi e Principato di Monaco, e successivamente lo estenderà anche a Gran Bretagna, Svizzera, Spagna, Germania e Austria. Per poter sfruttare la rete 5G di TIM, però, sarà necessario dotarsi sia di uno smartphone compatibile e sia di un piano tariffario ad hoc. Tra i device si menzionano il Samsung Galaxy S10 5G e lo smartphone Xiaomi Mix3 5G e l’Oppo Reno 5G.

Per quanto concerne i piani tariffari, i clienti consumer potranno optare tra due soluzioni: TIM Advance 5G, proposta a partire da 29,99 Euro/mese con 50 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e a partire da 49,99 Euro/mese; TIM Advance 5G Top con 100 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e il roaming incluso anche da Stati Uniti, Canada, Svizzera e Principato di Monaco.

Per la clientela business TIM propone l’offerta Senza Limiti 5G che viene proposta a partire da 60 Euro/mese per i nuovi clienti e prevede minuti e SMS illimitati anche dall’Italia in Europa e verso 16 destinazioni extra UE, 100 GB, mail e chat illimitate, roaming internazionale con chiamate e SMS illimitati oltre a 5GB nelle 16 destinazioni extra UE.