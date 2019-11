Amazon Black Friday Week: offerte auto a noleggio

Filippo Vendrame,

Continuano le offerte del Black Friday Week di Amazon con un crescendo di sconti che culmineranno il 29 novembre con la ricorrenza del Black Friday. Anche per oggi, dunque, tanti nuovi sconti che permetteranno di risparmiare cifre interessanti sull’acquisto di molti prodotti. Vista la moltitudine di nuove promozioni che Amazon propone, il suggerimento è sempre quello di non perdere mai d’occhio la vetrina delle offerte.

Tra le offerte del giorno più interessanti, c’è quella sui servizi di Leasys che permettono di noleggiare un’autovettura del brand FCA pagando un semplice abbonamento. Un servizio che qualcuno ha ribattezzato il “Netflix delle auto” visto che è possibile disdire in qualsiasi momento, proprio come si fa con il noto servizio di streaming televisivo. Per accedervi è necessaria un’iscrizione a pagamento e poi si andrà a pagare un canone mensile in base all’auto scelta.

Grazie al Black Friday di Amazon sarà quindi possibile approfittare di una serie di sconti su alcuni speciali pacchetti per poter noleggiare le auto con tutta tranquillità.

Amazon Black Friday Week: offerte Leasys

Back at Work – Noleggia a 19€ per un giorno e 25€ per ogni giorno successivo. Prezzo di 14 euro. (Acquista su Amazon)

Iscrizione abbonamento "Leasys CarCloud 500" . Prezzo di 149 euro. (Acquista su Amazon)

. Prezzo di 149 euro. (Acquista su Amazon) Iscrizione abbonamento “Leasys CarCloud Renegade e Compass” . Prezzo di 179 euro. (Acquista su Amazon)

. Prezzo di 179 euro. (Acquista su Amazon) Renegade e Compass – Noleggio weekend . Prezzo di 36 euro. (Acquista su Amazon)

. Prezzo di 36 euro. (Acquista su Amazon) Renegade e Compass-Noleggio settimanale. Prezzo di 109 euro. (Acquista su Amazon)