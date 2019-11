Netflix riporta in vita il cinema Paris a New York

Marco Grigis,

Netflix investe sulle sale cinematografiche riportando in vita il cinema Paris, luogo storico della città di New York. Il colosso dello streaming, infatti, ha deciso di affittare a lungo termine, per la proiezione dei suoi lungometraggi. Si parte da “Marriage Story”, film diretto da Noah Baumbach.

Il cinema Paris è stato inaugurato nel settembre del 1948, alla presenza di Marlene Dietrich e dell’Ambasciatore Francese negli Stati Uniti. Caratterizzato per una singola sala, è stato nei decenni uno dei luoghi prediletti per il cinema d’autore. Nel 2016, con la chiusura dello Ziegfeld, è rimasto l’unico cinema a sala singola di Manhattan, mentre lo scorso agosto ha interrotto ufficialmente le sue attività. La chiusura è però durata pochissimi mesi, poiché Netflix ha deciso di affittarlo a lungo termine per proiettare i propri film, nonché per l’organizzazione di eventi a tema per il colosso dello streaming. Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, ha così commentato l’iniziativa.

Dopo 71 anni, il cinema Paris ha una lunga storia e rimane la destinazione prediletta per un’esperienza unica nel suo genere. Siamo incredibilmente orgogliosi di preservare questa istituzione storica di New York, affinché possa continuare a essere la casa degli amanti dei lungometraggi.

Quello di Netflix a New York, secondo quanto riferito da TechCrunch, potrebbe però non essere l’unico progetto di recupero di una storica sala a stelle e strisce. La testata sostiene che il gruppo stia valutando la possibilità di acquistare l’Egyptian di Los Angeles, altra storica location per gli appassionati di cinema. Contestualmente, l’ingresso del colosso nel mercato delle sale cinematografiche non dovrebbe alterare i piani del gruppo: Netflix, infatti, continuerà a offrire la fruizione di lungometraggi in streaming in contemporanea con le sale, senza tempi d’attesa di sorta.