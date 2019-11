Steam Saldi autunnali, le migliori offerte

Candido Romano,

Proprio durante la settimana del Black Friday, Steam lancia i Saldi Autunnali, con forti sconti su tantissimi videogiochi per PC. Si tratta di un evento che si ripete ormai ogni anno, proprio come quello dei Saldi Estivi e Natalizi, molto atteso da tutta l’utenza. I titoli in offerta sono tantissimi, nell’ordine delle migliaia e riguardano praticamente quasi tutto il catalogo di Steam. Qualche esempio: l’ottimo Dead Cells, uno dei titoli recenti più apprezzati, viene venduto in offerta a 17,49 euro, mentre l’intramontabile Grand Theft Auto 5 costa solo 14,99 euro. Tra le altre offerte si trova Gears 5 a 34,99 euro, oppure Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, la versione che comprende tutti i DLC, a 23,68 euro.

L’RPG open world Monster Hunter World di Capcom ora costa 29,99 euro, mentre l’ottimo Rage 2 è offerto a 19,79 euro. C’è poi Devil May Cry 5 a 19,79 euro, ma anche tantissimi picchiaduro, giochi strategici, avventure ed horror in fortissimo sconto. Tekken 7 costa infatti solo 11,99 euro, The Surge 2 29,99 euro e Civilization VI 14,99 euro. Da segnalare anche l’ottimo Code Vein a 34,99 euro, The Crew 2 per gli amanti della guida a 14,99 euro e F1 2019 a 29,49 euro. Impossibile elencare tutte le offerte disponibili, ma basta andare sulla pagina ufficiale per mettersi alla ricerca del miglior affare. Il termine per approfittare di queste offerte è il 3 dicembre alle ore 19:00, ora in cui gli sconti saranno definitivamente conclusi.

Valve ha colto l’occasione dei Saldi Autunnali su Steam anche per annunciare le nomination dei Premi di Steam del 2019. Gli utenti possono votare i migliori giochi dell’anno in queste categorie.

Gioco dell’anno

Gioco VR dell’anno

Atto d’amore

Meglio in compagnia

Gameplay più innovativo

Miglior gioco dalla trama profonda

Miglior gioco in cui fai pena

Miglior stile grafico