DAZN: partite Serie A 2019/2020, 15^ giornata

Matteo Tontini,

La prima settimana di dicembre è davvero scottante per il campionato di calcio italiano, che vedrà alcune delle Big scontrarsi nella 15^ giornata. La Roma andrà infatti a Milano per affrontare l’Inter, mentre la Juventus sfiderà la Lazio all’Olimpico. Come al solito, saranno Sky e DAZN a spartirsi i match: la piattaforma satellitare avrà diritto alla trasmissione di sette partite, quella streaming potrà andare in onda le restanti tre.

Se DAZN ha interferito con le dirette Sky per quanto riguarda la Serie A, scomodando in parte gli abbonati al servizio offerto dal celebre broadcaster, grazie al canale DAZN1 i sottoscritti hanno la possibilità di guardare tutto il campionato da un’unica piattaforma. L’accordo raggiunto tra le due società sarà valido fino al 2021 e, ovviamente, va a beneficio di entrambe le parti: se da un lato Sky torna ad avere il monopolio sulla Serie A, la piattaforma di Perform Group può contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti della 15^ giornata.

6/12/2019 Venerdì 20.45 Inter – Roma SKY

7/12/2019 Sabato 15.00 Atalanta – Hellas Verona SKY

7/12/2019 Sabato 18.00 Udinese – Napoli SKY

7/12/2019 Sabato 20.45 Lazio – Juventus DAZN

8/12/2019 Domenica 12.30 Lecce – Genoa DAZN

8/12/2019 Domenica 15.00 Sassuolo – Cagliari SKY

8/12/2019 Domenica 15.00 SPAL – Brescia DAZN

8/12/2019 Domenica 15.00 Torino – Fiorentina SKY

8/12/2019 Domenica 18.00 Sampdoria – Parma SKY

8/12/2019 Domenica 20.45 Bologna – Milan SKY

In questo turno, il servizio streaming sportivo trasmetterà le partite di Juventus, Genoa e Brescia. Come suddetto, i bianconeri si troveranno ad affrontare fuori casa una Lazio assolutamente in forma, trascinata dal capocannoniere Immobile; il Genoa dovrà invece cercare di riprendersi dopo la sconfitta subita contro il Torino, affrontando in trasferta il Lecce; infine, il Brescia si scontrerà con i ferraresi, dopo il duro colpo incassato dall’Atalanta.