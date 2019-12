Facebook, importare foto e video in Google Foto

Candido Romano,

Facebook ha lanciato una nuova e interessante funzionalità, che permetterà in maniera più semplice di importare le foto dal social network in Google Foto. Si tratta di un nuovo strumento che consentirà di trasferire direttamente le foto e i video da Facebook ad altri servizi, proprio partendo da Google Foto. Per ora questo è disponibile solo in Irlanda, ma la società ha fatto sapere che entro la prima metà del 2020 sarà possibile farlo da chiunque nel mondo.

La possibilità di importare foto su altri servizi sarà accessibile direttamente dalle impostazioni di Facebook, cioè dalla sezione che consente di fare il download delle informazioni personali. Tutti i dati comunque saranno trasferiti in forma crittografata, mentre l’utente potrà farlo solo inserendo una specifica password.

Il lancio irlandese serve a Facebook per raccogliere pareri e consigli da parte degli utenti, per poi sviluppare migliorie allo strumento prima di diffonderlo in tutto il mondo. Lo sviluppo rientra nel progetto open source denominato Data-Transfer Project, partito nel 2018 al quale hanno aderito le grandi società che operano sul web. C’è infatti anche Microsoft, Twitter, oltre a Google e Facebook: l’obiettivo è la semplificazione del trasferimento dei dati tra le varie piattaforme online.

Tutto ciò sta avvenendo grazie a una richiesta della normativa europea per la tutela dei dati personali, il GDPR. In particolare nell’articolo 20 si richiedevano proprio precisi strumenti per facilitare il trasferimento di dati tra diversi servizi. Scendendo più nel tecnico le API di ciascun servizio vengono “tradotte” in un formato che funzioni sulle diverse piattaforme. In questo caso quindi i dati di Facebook possono essere facilmente letti dai servizi di Google e viceversa, ma in futuro arriveranno altre funzionalità del genere per tutti i servizi che aderiscono all’iniziativa.