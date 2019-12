Google Play Store, migliori app e giochi del 2019

Matteo Tontini,

Il 2019 sta per finire, è dunque tempo di tirare le somme anche per Google. Il colosso della ricerca ha dunque rivelato le app, i film, le serie TV e i libri più scaricati dell’anno sul Play Store, ma anche i preferiti degli utenti e dei moderatori. Come ci si potrebbe aspettare, Call of Duty e Marvel dominano le classifiche, dunque l’annata che sta per finire non lascia spazio a molte sorprese.

Gli utenti del Google Play Store hanno avuto la possibilità di votare i loro contenuti preferiti di ciascuna categoria. Call of Duty: Mobile si è classificato come il miglior gioco e GlitchCam, che aggiunge effetti in stile anni ’90 ai video, è stata votata migliore app. Avengers: Endgame è stato nominato miglior film e Scary Stories to Tell in the Dark il libro preferito.

Per quanto riguarda i moderatori del Play Store, invece, Ablo è stata la migliore app dell’anno. Consente all’utenza di immergersi nelle culture straniere e l’aiuta a connettersi con altre persone nonostante la barriera linguistica; l’app genera automaticamente i sottotitoli durante le videochiamate con persone in tutto il mondo. Non sorprende che quattro dei cinque film più venduti dell’anno siano state pellicole di supereroi (i cosiddetti cinecomic) e che Game of Thrones sia stato lo show televisivo più scaricato. Gli ebook più letti includono invece titoli di James S. A. Corey e Stephen King, mentre i migliori audiolibri comprendono The Subtle Art of Not Giving a F*ck di Mark Manson e Unfu*k Yourself: Get Out of Your Head and into Your Life di Gary John Bishop. È possibile dare un’occhiata alle classifiche complete sul blog ufficiale di Google.

Nel frattempo, Apple ha pubblicato la classifica dei giochi più scaricati nel 2019 sul proprio store digitale, sia online che a pagamento.