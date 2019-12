Microsoft 365 consumer arriverà in primavera?

Filippo Vendrame,

Microsoft 365 per il mercato consumer potrebbe arrivare nel corso della primavera del 2020. L’indiscrezione arriva da ZDNET. Non è la prima volta che si parla di una variante consumer di Microsoft 365 ma sino ad ora non c’erano mai stati riferimenti precisi. Durante la Credit Suisse Annual Technology, Media & Telecom Conference che si è tenuta questa settimana, Rajesh Jha ha affermato che la società vuole offrire ai clienti l’esperienza di Microsoft 365. Una mezza conferma, dunque, anche se non sono state condivise ulteriori informazioni come le tempistiche.

Attualmente, Microsoft 365 esiste come offerta per aziende e clienti commerciali. Un pacchetto unico che riunisce Office 365, Windows 10 ed Enterprise Mobility + Security. Tuttavia, sembra che la versione consumer, attualmente denominata Microsoft 365 Life, sarà un semplice rebranding degli attuali piani di Office 365, mantenendo gli stessi schemi tariffari. La fonte evidenzia che Microsoft potrebbe aggiungere alcune funzionalità, come un gestore per le password e l’app “Teams for Life“, che sarebbe una sorta di nuova app di comunicazione. Non ci sarà nulla, però, sul fronte dei giochi visto che la casa di Redmond offre già specifici abbonamenti da questo punto di vista.

È interessante notare anche che Windows 10 non sarà incluso in questo pacchetto, nonostante faccia parte della versione commerciale di Microsoft 365. La maggior parte dei PC viene fornita con Windows 10 preinstallato, ma un’offerta incentrata su Windows 10 Pro, ad esempio, potrebbe aggiungere un certo valore al pacchetto, visto che molti dispositivi vengono forniti di serie come la versione Home.

Non rimane quindi che pazientare ancora un po’ per capire meglio cosa sta progettando la casa di Redmond per la versione consumer di Microsoft 365.