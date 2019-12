ASUS ZenBook con ScreenPad 2.0 in Italia

Filippo Vendrame,

ASUS porta in Italia i nuovi laptop ZenBook 13 (UX334), ZenBook 14 (UX434) e ZenBook 15 (UX534) caratterizzati dalla presenza dello ScreenPad 2.0. Questo particolare elemento che caratterizza questi prodotti migliora l’esperienza di utilizzo tradizionale del PC e la produttività grazie al suo utilizzo di schermo secondario. Tra i molti vantaggi offerti anche quello di poter gestire con facilità e in tempo reale più processi in multitasking grazie a un’interfaccia in stile smartphone davvero intuitiva e fluida. Tecnicamente è un display touch da 5.65 pollici che offre ancora più feature e comfort nell’utilizzo all’utente grazie al software dedicato ScreenXpert.

Cura nel dettaglio per l’ergonomia. Per esempio, spicca la cerniera ASUS ErgoLift che solleva la tastiera per una scrittura agevolata e migliora anche il raffreddamento del PC. I nuovi ZenBook di ASUS si caratterizzano pure per la presenza del display NanoEdge, privo di cornice e con un rapporto schermo-corpo fino al 95%. L’assenza di cornici favorisce il massimo dell’immersività visiva senza distrazioni, facendo della serie ZenBook la scelta perfetta per l’intrattenimento o la creatività on-the-go.

Prestazioni al top grazie grazie agli ultimi processori di ottava e decima generazione Intel Core i7 e una vasta gamma di opzioni grafiche disponibili, inclusa NVIDIA GeForce MX250 per ZenBook 13 e 14. ZenBook 15 può contare, invece, sulla scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU ad alte prestazioni.

Tutti i modelli sono dotati di SSD PCIe e fino a 16GB di RAM, caratteristiche che rendono gli ZenBook ideali per creare documenti complessi, data mining, operazioni di fotoritocco, editing video o semplicemente per prendersi una pausa e giocare al proprio videogame preferito. La nuova serie ZenBook consente di fare di più e di farlo più velocemente, anche in mobilità.

I professionisti hanno bisogno di essere sempre connessi, al massimo della velocità. Per questo, tutti i modelli della gamma sono equipaggiati con Wi-Fi 5 (802.11ac) e Wi-Fi 6 (802.11ax) di classe gigabit per download ultrarapidi, streaming sempre fluidi e una connessione più stabile che mai. Inoltre, gli utenti possono utilizzare tutte le nuove periferiche e gli accessori a basso consumo grazie al Bluetooth 5.0.

ASUS ZenBook 13, 14 e 15 sono disponibili su ASUS eShop e presso gli ASUS Gold Store a un prezzo consigliato al pubblico a partire da 1.149,00 € (versione 13 pollici), 1.429,00 € (versione 14 pollici) e a partire da 1.399,00 € (versione 15 pollici).