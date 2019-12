Euronics anticipa il Natale con tanti sconti

Filippo Vendrame,

Euronics anticipa il Natale con una nuova campagna promozionale che sarà valida sino al prossimo 12 di dicembre. Sia online che nei punti vendita sarà possibile approfittare di una serie di sconti su molti prodotti tech. Un modo di sicuro interesse per anticipare qualche regalo risparmiando cifre interessanti.

Il suggerimento, quindi, è quello di visionare tutte le offerte e di preparare la carta di credito per non lasciarsi scappare la possibilità di fare qualche buon affare.

Per esempio, se l’obiettivo è un nuovo notebook, Euronics propone il Surface Go 64 GB a 399 euro. In alternativa, il notebook HP – 14S-DQ0009NL è venduto a 549 euro. Ancora, si evidenzia il notebook ASUS – S412DA-EK004T a 499 euro. Ovviamente non solo computer in senso stretto ma anche accessori e periferiche per questo mondo. Per esempio, il monitor ACER – K222HQLbd è offerto a 69,99 euro. In alternativa, la stampante HP – HP DESKJET 2630 è venduta a 29,99 euro.

Se serve una periferiche di rete, Euronics propone il FRITZ! – FRITZ!BOX 7590 a 199,99 euro. E le proposte continuano anche tra le suite software per la sicurezza. Per esempio, KASPERSKY – Internet Security Euronics Special Edition è venduta a 39,99 euro.

Sconti che continuano su tanti altri prodotti per il gaming, per l’intrattenimento e altro ancora. Ovviamente, le offerte si intendono sino ad esaurimento scorte. Questo significa anche che solamente i più rapidi sapranno approfittare di questi sconti della nota catena di elettronica.