Microsoft: Office per Windows Mobile verso la fine

Filippo Vendrame,

La fine di Windows 10 Mobile si avvicina rapidamente. Il supporto tecnico terminerà domani 10 dicembre ma, adesso, Microsoft ha comunicato pure la data per la fine del supporto per le app Office di questo sistema operativo. Le poche persone che ancora utilizzano questa piattaforma software devono segnarsi la data del 21 gennaio 2021. Da quel momento in poi, la suite per la produttività per Windows 10 Mobile non riceverà più alcun aggiornamento.

App come Word, Excel e PowerPoint, dunque, non riceveranno più alcun update, nemmeno lato sicurezza. Potranno continuare ad essere utilizzate, ovviamente, ma nel caso venissero disinstallate non potranno più essere installate nuovamente. Inoltre, mancando ogni sorta di aggiornamento di sicurezza, le app diventeranno rapidamente poco sicure. Proprio per questo, Microsoft sollecita i suoi clienti che ancora utilizzano questa piattaforma a passare ad un dispositivo Android o iOS dove sono disponibili le ultime app di Microsoft Office.

L’annuncio non è una grande sorpresa. Windows 10 Mobile è stato un flop commerciale ed è una piattaforma che oramai sta volgendo al termine della sua vita nonostante poggiasse su alcune idee molto interessanti. In ogni caso, sono davvero poche le persone che ancora utilizzano gli smartphone con questa vecchia piattaforma. Dunque, il disagio sarà davvero minimo e quasi nessuno si accorgerà il prossimo anno della fine del supporto delle app Office.

Il futuro di Microsoft nel settore mobile, oggi, si chiama Surface Duo, uno speciale smartphone dual screen Android che arriverà in commercio solamente tra un anno. Un prodotto sicuramente innovativo i cui segreti non sono ancora stati svelati del tutto.