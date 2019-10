Filippo Vendrame,

Nessuno si aspettava che Microsoft potesse decidere di tornare nel mondo degli smartphone dopo il flop di Windows Phone. Invece, a sorpresa, la casa di Redmond ha annunciato Surface Duo, uno smartphone pieghevole caratterizzato dalla presenza del sistema operativo Android. Il design è molto simile a quello del Surface Neo ma con dimensioni decisamente inferiori. Non ci sono moltissimi dettagli in merito perché la società non si è sbottonata più di tanto ma Microsoft ha dichiarato che Surface Duo è stato sviluppato in collaborazione con Google.

Anche questo modello non debutterà subito ed arriverà solamente per le festività del 2020. Di lui, dunque, sentiremo ancora parlare a lungo prima che arrivi il suo debutto ufficiale visto che quello mostrato era poco più di un prototipo. Infatti, mancavano alcuni dettagli come le fotocamere. Sul fronte tecnico, ogni display disporrà di una diagonale da 5,6 pollici. Complessivamente, lo spazio a disposizione sarà l’equivalente di 8,3 pollici. La cerniera permette di far ruotare i due display di 360 gradi consentendo diverse posizioni e quindi differenti modalità d’uso. Ogni display può anche eseguire due diverse app contemporaneamente. Secondo alcune indiscrezioni, Surface Duo dovrebbe disporre del SoC Snapdragon 855.

L’annuncio con così largo anticipo darà la possibilità agli sviluppatori di iniziare a lavorare ad applicazioni che possano sfruttare questo form factor particolare.

Un annuncio che sicuramente ha destato molto clamore e ha riportato alla mente un vecchio “sogno” di molti fan Microsoft. Il Surface Duo ricorda molto il Surface Phone di cui si erano perse le tracce oramai da parecchio tempo.