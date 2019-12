PES 2020, la Juventus entra nel mondo eSports

Candido Romano,

Nasce il team Juventus, ma non giocherà fisicamente in campo: si tratta dello sbarco ufficiale della società nel mondo degli eSports, quindi in competizioni su campi virtuali. Il team bianconero è composto da tre giocatori professionisti di PES 2020 e prenderà parte alla competizione eFootball.Pro organizzata da Konami. In particolare per la stagione 2019/2020 sono 10 i team che parteciperanno alla cosiddetta eFootball League, che include i tornei eFootball.Pro, eFootball.Open ed eFootball Season Program.

La squadra italiana nella eFootball.Pro sarà quindi il neonato team Juventus, in un campionato esclusivo che vedrà sfidare i giocatori in partite 3vs3. Durante la manifestazione sono previste due fasi: la Regular è in programma a Barcellona ed è una competizione a punti composta da 9 giornate, con inizio il 14 dicembre 2019 (primo turno) e termine il 18 aprile 2020 (9° e ultimo). I primi 6 club classificati accedono poi alle Finals, con partite a eliminazione diretta, con le prime due squadre che si qualificheranno direttamente alle semifinali.

L’entrata del team Juventus nel mondo degli eSports è stata possibile grazie alla collaborazione con Astralis Group, società leader in questo mondo, che affiancherà il club bianconero nella gestione operativa della squadra. Inoltre il team Juve parteciperà anche a un’altra competizione, organizzata dalla Lega Serie A, cioè l’eSerie A TIM: questa è la prima competizione che viene riservata alle formazioni del massimo campionato italiano. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus ja dichiarato:

L’ingresso nel mondo degli eSports non solo ci offre l’occasione di rivolgerci a un’audience nuova e vastissima, ma è anche la testimonianza di quanto la Juventus sia attenta all’evoluzione delle forme di intrattenimento e agli interessi del pubblico. Il club è da sempre pronto ad accettare nuove sfide e oggi siamo lieti di intraprendere questa avventura, orgogliosi di aver dato ancora una volta concreta applicazione alla nostra filosofia: Live Ahead.

In particolare il team è formato da tre giocatori: il primo è Ettore Giannuzzi, che ha già vinto due titoli mondiali, tra cui nel 2018 il WESG Olympic e il mondiale COOP. C’è poi Luca Tubelli, che nel 2019 ha già conquistato il titolo europeo COOP: un successo arrivato dopo il mondiale COOP del 2018 e il titolo italiano 2016. Infine Renzo Lodeserto, che nel 2019 è stato vice campione europeo 3vs3. Negli anni precedenti è stato campione italiano 2014 e 2015 (secondo posto invece nel 2016) e campione italiano Clan 2013 e 2014.