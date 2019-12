Filippo Vendrame,

TIM e DAZN hanno siglato un importante accordo di collaborazione che permetterà ai clienti dell’operatore di poter accedere ai contenuti offerti dal servizio di streaming dedicato allo sport attraverso una serie di pacchetti dedicati. Entrando nello specifico della partnership, i contenuti sportivi saranno accessibili attraverso la piattaforma TIMVISION che così consolida ulteriormente il proprio posizionamento come principale aggregatore di contenuti di alta qualità.

A partire da oggi 10 dicembre, i clienti TIM ADSL e Fibra potranno accedere con un’unica offerta a 29,99 Euro/mese ai servizi DAZN e NOW TV e vedere il grande sport con il TIM Box, per la migliore esperienza di fruizione, oltre che in mobilità. Per i clienti TIM, interessati alla sola offerta di contenuti proposti da DAZN, sarà possibile abbonarsi a 9,99 Euro/mese con addebito direttamente in bolletta. In particolare, i clienti TIMVISION potranno sottoscrivere un unico abbonamento e vedere anche l’offerta DAZN per seguire 3 partite per ogni turno della Serie A TIM e tutti i match della Serie B. Inoltre, gli appassionati di calcio potranno vivere le emozioni di alcune tra le migliori competizioni europee come La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship, quelle sudamericane come Copa Libertadores e Copa Sudamericana, insieme ad altri campionati internazionali come la Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League.

Oltre al calcio, verrà proposto il grande spettacolo degli sport americani come National Football League (NFL) e Major League Baseball (MLB), la boxe, l’hockey su ghiaccio e le arti marziali miste, i motori con World Rally Championship (WRC), IndyCar, le principali competizioni europee di rugby (PRO14, Champions Cup e Challenge Cup) e la Champions League di pallavolo (CEV).

L’esperienza d’intrattenimento e di visione è ancora più completa grazie al TIM Box che diventa punto d’accesso a tutta l’offerta proposta non solo da TIMVISION ma anche da TIMMUSIC e TIMGAMES, garantendo la migliore customer experience e avvalendosi delle prestazioni di connettività fisso e mobile di TIM.