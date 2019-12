Google, le parole più cercate del 2019

Matteo Tontini,

Come ogni dicembre, quando l’anno sta per volgere al termine, è il momento di tirare le somme. Lo fa anche Google, rivelando le parole, i fatti e i personaggi più cercati nel 2019. Insomma, tutto ciò che gli italiani hanno digitato negli ultimi 12 mesi sul motore di ricerca.

Nel Bel Paese, le parole più ricercate su Google nel 2019 sono Nadia Toffa, la sfortunata giornalista prematuramente scomparsa a causa del cancro, e Notre Dame, in seguito al devastante incendio scoppiato lo scorso aprile (che ha danneggiato la cattedrale). È interessante dare un’occhiata anche ai “perché”, vale a dire le domande che gli italiani si sono opposti quest’anno. Tra i più emblematici si annoverano “perché è caduto il governo” e “perché c’è la guerra in Siria”, ma ce ne sono anche alcuni curiosi come “perché non siamo più tornati sulla Luna”.

È emerso anche un nuovo trend in Italia, in questo 2019: il “fai-da-te”. In molti gli italiani che sono ricorsi a costumi di carnevale “fatti in casa”, piuttosto che addobbi natalizi o segnaposto pasquali. Di seguito è possibile dare un’occhiata a tutti i risultati del 2019, divisi per categorie.

Le parole più cercate su Google nel 2019

Nadia Toffa Notre Dame Sanremo Elezioni europee Luke Perry Governo Joker Mia Martini Mahmood Thanos

Personaggi emergenti

Nadia Toffa Luke Perry Mia Martini Mahmood Mauro Icardi Cameron Boyce Matthijs De Ligt Achille Lauro Emma Marrone Patty Pravo

Come fare…?

Domanda navigator Cubo di Rubik Valigia Nodo alla cravatta Passaporto Boccoli Testo argomentativo Fattura elettronica Aereo di carta Chignon

È possibile dare uno sguardo approfondito al resto dei risultati andando su Google.com/2019, dove sono riportate le ricette, le mete di vacanza, etc. più cercate quest’anno.