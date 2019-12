MSI Creator 15M e 17M, nuovi laptop professionali

Filippo Vendrame,

MSI porta in Italia due nuovi laptop pensati per accontentare il mondo professionale senza, però, pesare eccessivamente sul budget: Creator 15M e 17M. Trattasi di prodotti progettati esplicitamente per rappresentare il perfetto equilibrio tra efficienza e portabilità. Chi ha la necessità di gestire ed elaborare contenuti come foto, video e musica, deve disporre di strumenti di lavoro performanti, leggeri e sottili, da portare sempre con sé.

I nuovi MSI Creator 15M e 17M, con le loro caratteristiche, rispondono proprio a queste particolari esigenze. La loro scheda tecnica è di assoluto interesse. Questi laptop sono basati sui performanti processori fino a Intel Core i7 di nona generazione e grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 o GTX 1660 Ti. Specifiche che permettono di dare un forte impulso alla produttività, accelerando i processi di editing delle immagini, dei video 4K e dei rendering 3D.

Inoltre, grazie all’esclusivo Creator Center, risulta particolarmente semplice ottimizzare le impostazioni dei sistemi sfruttando al meglio le tecnologie multi-thread che questi laptop mettono a disposizione.

Massima attenzione anche alla portabilità e alla resistenza. Caratterizzati da un elegante telaio color grigio siderale realizzato in alluminio che, oltre a conferire livelli di robustezza di grado militare, ha consentito di contenere il peso entro 1,8 kg per il Creator 15M e poco più di 2 kg per il 17M.

Sul fronte display, l’esclusiva tecnologia di calibrazione True Color assicura i più elevati livelli di fedeltà e accuratezza di visualizzazione dei colori, che è prossima al 100% dello spazio colore sRGB. Per quanto riguarda le doti audio, gli aspiranti DJ potranno sperimentare la straordinaria qualità certificata Nahimic e Hi-Res.

Per gestire al meglio la potenza dei processori, questi laptop dispongono della tecnologia Cooler Boost 5 che dissipa al meglio il calore. I nuovi Creator 15M e 17M sono già in vendita in Italia in alcune configurazioni con prezzi a partire da 1849 euro.