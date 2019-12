Windows 10 20H1 build 19041 agli Insider: novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato agli Insider del Fast e dello Slow Ring la build 19041 di Windows 10 20H1. Trattasi della nuova build di sviluppo del prossimo grande step funzionale di Windows 10 che dovrebbe debuttare nei primi mesi del prossimo anno. Dopo una serie di build che non contenevano alcuna novità, questa volta ne è presente una anche se piccola. La funzione “Quick Search” (Ricerca Rapida) è finalmente disponibile anche in lingue diverse da quella inglese. In particolare, è disponibile finalmente anche l’italiano.

Questo cambiamento è server side e quindi non tutti gli Insider potrebbero notarlo immediatamente. Questa piccola funzione permette di trovare rapidamente informazioni meteo, notizie importanti, nuovi film e quiz. Per il resto, le note di rilascio mettono in evidenza esclusivamente una serie di correttivi. La casa di Redmond sottolinea che questa non può essere ancora considerata la versione RTM. Tuttavia, è lecito ipotizzare che manchi davvero molto poco. La lista dei problemi noti è sempre più corta e da più parti si afferma che la build RTM dovrebbe arrivare entro questo mese di dicembre.

Non è ancora chiaro, comunque, quando Windows 10 20H1 arriverà ufficialmente per gli utenti Windows 10. Sebbene la versione RTM sia attesa a breve, questo non significa che Microsoft si possa riservare ancora alcuni ulteriori mesi per affinarla e risolvere tutti i più piccoli problemi. Il rollout potrebbe arrivare verso il mese di aprile del 2020 visto che la numerazione di Windows 10 20H1 è 2004.

Lecito ipotizzare che se ne saprà molto più nel corso dei prossimi mesi.