Netflix, in India piano annuale con 50% di sconto

Matteo Tontini,

Per affondare le sue radici anche nel mercato indiano, qualche mese fa Netflix ha lanciato nel Paese un piano esclusivamente per dispositivi mobile. La speranza era quella di offrire un’alternativa a basso costo agli utenti, per cercare di guadagnare terreno in un territorio in cui gli abbonati erano solo 2 milioni.

Il colosso dello streaming sembra adesso intenzionato a continuare la sua conquista dell’India con tre nuovi piani di abbonamento a lungo termine: uno da tre mesi, uno da sei e uno da dodici, tutti a prezzi molto convenienti. Diversamente da quello mobile-friendly da 2,30 dollari al mese, i nuovi piani tariffari permetteranno di vedere film e serie TV anche su altri schermi. Un rappresentante Netflix ha così dichiarato:

Riteniamo che i nostri utenti possano apprezzare la possibilità di pagare alcuni mesi tutti in una volta. Come sempre, questo è un test e lo introdurremo in modo più ampio solo qualora le persone lo dovessero apprezzare.

Come fatto notare dall’utente di Twitter Tanmay Patel il mese scorso, l’abbonamento di trimestrale costa circa 27 dollari, offrendo ai nuovi utenti uno sconto del 20% sul piano mensile Premium. Allo stesso modo, il semestrale ha un costo di circa 47,40 dollari, con uno sconto del 30% sul prezzo originale. Infine, chiunque deciderà di sottoscrivere il piano annuale, potrà contare su uno sconto del 50% (dunque il prezzo ammonta a circa 67,73 dollari).

Hey @NetflixIndia @beebomco recently I got this on Netflix android app….netflix Annual plan …. I am interested ❤ pic.twitter.com/neXpWoYkvV — Tanmay Patel (@Tanmay__Patel) November 27, 2019

Secondo l’amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings, l’India potrebbe in futuro garantire alla società qualcosa come 100 milioni di nuovi utenti, qualora il servizio riuscisse a ritagliarsi il giusto spazio. Alcuni analisti affermano che il celebre servizio potrebbe presto proporre prezzi più bassi (o introdurre la pubblicità) per arginare servizi più convenienti come Disney+ o Prime Video.