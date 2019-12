Predator protagonista alle finali degli eSports

Filippo Vendrame,

Acer conferma il suo sostengo al mondo degli eSports con i prodotti del brand Predator. Infatti, i desktop Predator Orion insieme ai monitor e accessori Predator saranno presenti sul palco sia della finale dei Red Bull Factions, torneo nazionale di League of Legends nel nuovo formato Tower, che della stagione invernale del Rainbow 6 Siege PG Nationals 2019. Entrando nello specifico, la finale dei Red Bull Factions, si giocherà sabato 14 alle ore 15:00 presso l’Infront Studio di Milano, un’arena esclusiva costruita per l’occasione a Milano.

L’evento sarà visibile in streaming sul canale twitch di Red Bull Italia. Invece, Domenica 15 dicembre alle ore 14:00, sempre all’Infront Studio di Milano, andrà in scena la finale della stagione invernale del Tom Clancy’s Rainbow Six Siege PG Nationals 2019. L’evento sarà visibile in streaming sul canale twitch di Rainbow6it. Grazie alla prestazioni dei prodotti della gamma Predator pensati esplicitamente per il mondo del gaming, Acer offre un valido supporto a tutti coloro che si cimentano nelle competizioni dei videogiochi.

Tiziana Ena, PBU & Marketing Manager Acer Italy, afferma:

Siamo davvero entusiasti di supportare i giocatori nella loro esperienza competitiva con desktop e monitor a brand Predator. Dopo settimane di sfide, dopo aver affrontato le missioni più difficili, le squadre più importanti e capaci si contenderanno per aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali. Gli atleti eSports potranno superare queste esaltanti competizioni di Red Bull, Ubisoft e PG Esports con i nostri Predator, dotati delle ultime innovazioni in termini di prestazioni grafiche e tecnologie termiche all’avanguardia.