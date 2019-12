DAZN: partite Serie A 2019/2020, 17^ giornata

Matteo Tontini,

La Serie A torna con la sua 17^ giornata nell’ultimo turno prima di Natale, che vedrà protagonisti due bei match: quello tra Fiorentina e Roma e quello tra Atalanta e Milan. Come al solito, saranno Sky e DAZN a spartirsi le dirette delle partite: mentre la piattaforma satellitare ne trasmetterà sette, quella streaming avrà accesso alle restanti tre.

Gli abbonati Sky possono inoltre godersi tutto il meglio della programmazione DAZN grazie al canale dedicato, risultato di un accordo tra le due parti valido fino al 2021. In questo modo, il celebre servizio di streaming ha la possibilità di contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale, quello satellitare offre agli abbonati l’opportunità di vedere tutto il campionato di calcio italiano da un’unica piattaforma. Inoltre, DAZN arriva su TIMVISION grazie a un accordo con TIM; per i clienti dell’operatore sono disponibili una serie di offerte dedicate.

Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti previsti per la 17^ giornata:

18/12/2019 Mercoledì 18.55 Sampdoria – Juventus SKY

20/12/2019 Venerdì 20.45 Fiorentina – Roma SKY

21/12/2019 Sabato 15.00 Udinese – Cagliari SKY

21/12/2019 Sabato 18.00 Inter – Genoa SKY

21/12/2019 Sabato 20.45 Torino – SPAL DAZN

22/12/2019 Domenica 12.30 Atalanta – Milan DAZN

22/12/2019 Domenica 15.00 Lecce – Bologna SKY

22/12/2019 Domenica 15.00 Parma – Brescia SKY

22/12/2019 Domenica 20.45 Sassuolo – Napoli SKY

08/01/2020 Mercoledì 20.45 Lazio – Hellas Verona DAZN

In questo turno di Serie A, il servizio streaming sportivo trasmetterà le partite di Torino, Milan e Lazio. I granata disputeranno in casa la partita con la SPAL, cercando di ottenere qualche punto dopo il brutto pareggio con il Verona (che ha rimontato tre reti nell’ultima mezz’ora); i rossoneri saranno impegnati nella difficile trasferta di Bergamo, dopo la deludente – ma soprattutto sfortunata – prestazione contro il Sassuolo; infine, la Lazio giocherà in casa contro il Verona e dovrà cercare di conquistare punti preziosi per rimanere ai vertici della classifica.