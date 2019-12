Filippo Vendrame,

Tiscali Mobile ha annunciato le nuove tariffe Smart 4G, tutte abilitate al 4G e con una velocità massima di 150 Mbps. Questa nuova offerta dell’operatore virtuale si suddivide in tre piani differenti: due per i clienti privati ed uno per i clienti affari. Si parte da soli 2,99 euro al mese.

Per i privati sono quindi disponibili i piani Smart 4G e Smart 30 4G. Per i clienti affari, invece, Tiscali Mobile propone Smart 30 Affari 4G. Entrando nei dettagli delle nuove tariffe, Smart 4G propone 10 minuti di chiamate, 10 SMS e 1 GB di traffico Internet. Il tutto a 2,99 euro al mese. Nessun costo di attivazione per i nuovi clienti. Il costo della SIM è di 10 euro con 10 euro di ricarica obbligatoria. Per i già clienti, invece, il passaggio costa 11 euro.

Smart 30 4G, invece, propone chiamate illimitate, 100 SMS e ben 30 GB di traffico Internet. Il tutto a 8,99 euro al mese. Nessun costo di attivazione per i nuovi clienti. Il costo della SIM è di 10 euro con 10 euro di ricarica obbligatoria. Per i già clienti, invece, il passaggio costa 11 euro.

Infine, per i clienti affari, la tariffa Smart 30 Affari 4G prevede chiamate illimitate, 300 SMS e 30 GB di Traffico Internet. Il tutto a 10,99 euro al mese. Il costo della SIM è di 10 euro con 20 euro di ricarica obbligatoria. Per i già clienti, invece, il passaggio costa 15 euro.

Per tutte le offerte sarà disabilitata la funzionalità di “abbonamenti premium”: a nessun cliente Tiscali Mobile sarai mai addebitato un canone per servizi in abbonamento (giochi, ricette, suonerie, incontri, ecc.). Un modo per garantire maggiore sicurezza nell’utilizzo del proprio dispositivo mobile.

Inoltre, Tiscali Mobile conferma il proprio posizionamento nel segno della trasparenza e della libertà, offrendo soluzioni senza vincoli, penali e costi nascosti.

Si ricorda, infine, che Tiscali Mobile si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi.