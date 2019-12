Tiscali Mobile, inizia l’era del 4G

Filippo Vendrame,

Il 4G è arrivato in casa Tiscali Mobile. L’operatore virtuale ha finalmente ufficializzato la disponibilità dei servizi di quarta generazione per i suoi clienti. Dopo aver condotto diversi mesi di test, è stata aperta la disponibilità commerciale. Il rollout sarà, però, graduale. In prima battuta a poter accedere alla rete 4G saranno tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno i piani Smart 30 e Smart 60. Il primo piano tariffario prevede minuti illimitati, 30GB e 100 sms a 7,99 euro al mese.

Invece, il secondo piano tariffario offre minuti illimitati, 60GB e 300 sms a 11,99 euro al mese. Per i già clienti, invece, l’accesso alla rete 4G sarà graduale. Nel comunicato stampa di Tiscali Mobile, infatti, si legge che l’abilitazione per tutti i già clienti sarà gratuita ed automatica, senza necessità di cambiare la propria SIM; il passaggio alla nuova tecnologia di rete sarà completato entro Natale. Tutti questi clienti potranno disporre di connettività con velocità sino a 30 Mbps in download.

Trattasi di una velocità non certamente alta ma l’operatore virtuale ha già fatto sapere che nelle prossime settimane saranno lanciate nuove offerte in 4G con prestazioni ancora più elevate. Tiscali Mobile è disponibile in 7465 Comuni italiani, che rappresentano il 98,2% della copertura nazionale. In realtà, l’operatore virtuale si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati. Quindi la copertura è sostanzialmente quella di TIM.

Le offerte Tiscali Mobile sono acquistabili nei negozi Tiscali, online sul sito www.tiscali.it e chiamando il numero 130.