Catalogo Netflix: serie TV e film gennaio 2020

Matteo Tontini,

Netflix saluta un 2019 ricco di ottimi contenuti originali (distribuiti specialmente a novembre e dicembre), per far posto a un anno nuovo che sembra partire con il piede giusto. Gennaio 2020 offre infatti tante novità interessanti, tra cui graditi ritorni per i fan.

Ancor prima dell’Epifania debutterà sulla piattaforma la miniserie su Dracula, dai creatori di Sherlock. Non meno interessante l’uscita, prevista per l’ultimo giorno del mese, di Luna Nera: si tratta di una serie TV incentrata sulla caccia alle streghe del XVII secolo, ambientata in Italia. Come accennato, non mancheranno nuove stagioni di show già acclamati: val la pena menzionare Sex Education 2, comedy drama che tocca il tema della sessualità negli adolescenti, e Le terrificanti avventure di Sabrina 3, rivisitazione in chiave dark della famosa sit-com anni ’90.

Accattivante inoltre la nuova stagione della serie in computer grafica sui Cavalieri dello Zodiaco, così come la seconda parte della sesta stagione di BoJack Horseman.

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario delle uscite Netflix di gennaio 2020.

Catalogo Netflix: uscite di gennaio 2020

1 dicembre

(serie TV): Show incentrato su una giovane promessa del pattinaggio sul ghiaccio che dovrà fare i conti con un brutto infortunio. Messiah (serie TV): Un thriller in 10 episodi che racconta di un uomo che, ai giorni nostri, si comporta da profeta e attira la folla: si tratta proprio di Gesù?

La teoria del tutto (film): Biopic sul geniale astrofisico Stephen Hawking, interpretato da un eccellente Eddie Redmayne.

(film): Commedia che parte da un grave attentato che colpisce l’istituto di ricerche guidato dal professor Meinheimer. A condurre le indagini sarà il maldestro tenente Frank Drebin: riuscirà a cavarsela? Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (film): Pellicola del 1971 incentrata sul misterioso fabbricanti di dolci che dominava l’intero mercato mondiale.

2 gennaio

I banditi di Jan (serie TV): Show che racconta la storia del bandito fiammingo Jan de Lichte, divenuto un eroe locale durante l’occupazione austriaca nel Belgio del XVIII secolo.

3 gennaio

Chiamatemi Anna 3 (serie TV): Terza stagione della serie basata sul romanzo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery.

4 gennaio

Dracula (miniserie): Produzione incentrata sul celebre vampiro creato da Bram Stoker.

7 gennaio

Live Twice, Love Once (film): Un anziano signore, malato di Alzheimer, viene aiutato dalla famiglia a ritrovare il suo amore di gioventù.

10 gennaio

AJ and the Queen (serie TV): Show incentrato su una drag queen che attraversa gli Stati Uniti in camper, con a bordo una schietta ragazzina di 10 anni.

15 gennaio

Grace and Frankie 6 (serie TV): Sesta stagione dello show su due donne, Grace e Frankie, che fanno fronte comune quando i mariti le lasciano per mettersi insieme.

16 gennaio

Ni no Kuni (film): Lungometraggio animato tratto dall’omonimo gioco di ruolo PlayStation (da cui si distacca per trama e personaggi).

17 gennaio

Sex Education 2 (serie TV): Seconda stagione della serie di successo incentrata sul giovane Otis, che inizia a dispensare consigli sul sesso agli studenti della scuola, previo pagamento.

23 gennaio

The Ghost Bride (serie TV): Show incentrato su una donna che si ritrova nell’aldilà e viene coinvolta in un giallo legato al figlio deceduto di una famiglia benestante.

24 gennaio

31 gennaio

(serie TV): Seconda stagione della serie che porta l’eterna lotta tra bene e male nelle colorate strade del Messico. Luna Nera (serie TV): Terza serie italiana originale Netflix, racconta la storia di un gruppo di donne accusate di stregoneria, focalizzandosi su una ragazza costretta a fuggire con suo fratello minore dal villaggio.

BoJack Horseman 6B (serie TV): Seconda parte della sesta stagione della serie animata incentrata sull’uomo-cavallo disegnato dalla fumettista Lisa Hanawalt.