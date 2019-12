Ghostery Midnight, app desktop con VPN integrata

Luca Colantuoni,

Ghostery è una delle estensioni per browser più popolari, in quanto blocca il tracciamento da parte dei siti e le pubblicità più invadenti, offrendo una maggiore privacy agli utenti. L’azienda tedesca ha ora annunciato la disponibilità di un’equivalente versione per Windows e macOS, denominata Ghostery Midnight. L’applicazione desktop estende le funzionalità dell’add-on a tutti i software installati sul computer.

Il Presidente Jeremy Tillman ha spiegato il motivo per cui è stata sviluppata un’applicazione desktop. Anche se i browser rimangono la principale fonte di raccolta dei dati degli utenti a scopo pubblicitario, i nuovi pericoli per la privacy arrivano sempre più dall’esterno dei browser. Le tecnologie di tracciamento sono infatti nascoste nei client email, nelle applicazioni di streaming musicale e in altri software di uso comune. L’obiettivo è sempre lo stesso: creare profili degli utenti che possono essere monetizzati in qualche modo. Oltre alle funzionalità di blocco per pubblicità e tracker, Ghostery Midnight include anche una VPN.

Il pannello di controllo consente di attivare/disattivare le tre funzionalità e vedere l’elenco delle app monitorate, oltre ad alcune utili statistiche. Cliccando sulle singole app è possibile conoscere i nomi dei tracker bloccati e il numero delle richieste. Per ogni app sono disponibili tre tipi di stato: Protetto (ogni tracker viene bloccato), Monitorato (i tracker sono monitorati, ma non bloccati) e Disabilitato (il monitoraggio dei tracker è spento). Quest’ultimo deve essere utilizzato solo se ci sono problemi con il funzionamento delle app.

La VPN consente di navigare in forma anonima e cifrata. L’utente può scegliere tra 6 server in altrettante città: Montreal, Francoforte, Singapore, Londra, Los Angeles e Atlanta. LA VPN può essere utilizzata anche se viene temporaneamente sospeso il monitoraggio per 30 minuti, 1 ora o 24 ore. La funzionalità di blocco sfrutta il database di Ghostery che include quasi 4.500 tracker di oltre 2.600 aziende di terze parti.

Ghostery Midnight può essere usata gratuitamente per 7 giorni. Al termine del periodo di prova è necessario pagare 14 dollari/mese. Nel corso del 2020 verrà rilasciata una versione più economica con funzionalità ridotte e una versione mobile. L’azienda continuerà a supportare le estensioni gratuite per browser.