Oppo A91 e A8, nuovi smartphone economici

Luca Colantuoni,

In Italia è disponibile il recente Oppo A9 (2020), ma presto potrebbero arrivare anche i nuovi Oppo A91 e A8 che il produttore ha annunciato in Cina. Questi due modelli hanno un design leggermente differente e soprattutto una dotazione hardware inferiore. Oppo offre quindi smartphone per ogni fascia di prezzo che possono soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Oppo A91

Oppo A91 ha una cover lucida con sfumature cromatiche (non è chiaro se vetro o plastica) e uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2400 x1080 pixel) e un piccolo notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 16 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core MediaTek Helio P70, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Il modulo fotografico posteriore, nell’angolo superiore sinistro, include quattro lenti (il flash LED è esterno).

Oppo ha scelto sensori da 48, 8, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali in-display, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida da 30 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia ColorOS 6.1. Il prezzo è 1.999 yuan, pari a circa 260 euro.

Oppo A8

Oppo A8 ha una cover opaca a tinte unite (quasi certamente di plastica) e uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600×720 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core MediaTek Helio P35, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Il modulo fotografico posteriore, nell’angolo superiore sinistro, include tre lenti e il flash LED.

Oppo ha scelto sensori da 12, 2 e 2 megapixel (standard, profondità e macro). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria da 4.230 mAh non supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia ColorOS 6.1. Il prezzo è 1.199 yuan, pari a circa 155 euro.