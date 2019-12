MediaWorld, arrivano i Mega Sconti

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha annunciato i “Mega Sconti“, una nuova iniziativa promozionale valida da oggi 27 dicembre sino al prossimo 8 di gennaio. In tutto questo periodo i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di tantissimi sconti su smartphone, computer, televisori, prodotti tech vari, accessori per la casa e su molto altro ancora. Le offerte si intendono valide sia nei negozi che online.

Le offerte si suddividono in 5 categorie: sconti da 10, 20, 30, 40 e 50%. Per esempio, l’iPhone XR 128 GB è proposto a 709 euro. Il Samsung Galaxy A30s, invece, a 224 euro. In alternativa, il Samsung Galaxy S10 512 GB è in vendita a 703,20 euro. Tra i tablet pc si evidenzia l’Apple iPad Pro 10,5 256 GB WiFi al costo di 559,30 euro. Se l’obiettivo, invece, è un nuovo computer, MediaWorld propone il Surface Book 2 da 13,5 pollici con CPU Intel Core i7 al prezzo di 2414,30 euro. In alternativa, il LENOVO Ideapad S145-15API è acquistabile a 429 euro.

Per gli appassionati di gaming, la console SONY PS4 PRO Gamma 1TB + Fornite VCH è in sconto a 286 euro. In saldo anche moltissimi giochi PS e Xbox. Se l’obiettivo, invece, è trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica dove godere della vera alta definizione, MediaWorld propone moltissimi televisori come il SAMSUNG UE50RU7170UXZT a 349,30 euro.

Presenti, poi, tanti gadget tech, prodotti per l’informatica e molti altri prodotti in sconto. Proprio per questo, il suggerimento è quello di visionare con calma tutte le proposte per non perdere alcuna possibilità di sconto.