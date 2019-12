Tesla, aggiornamento di Natale con tante novità

Filippo Vendrame,

Giusto in tempo per le vacanze, Tesla ha iniziato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per le sue auto elettriche che introduce novità molto interessanti, soprattutto lato sicurezza. Sul fronte dell’intrattenimento arrivano due nuovi giochi e l’app TRAX che permette di creare musica direttamente dallo schermo dell’auto. Accanto a queste nuove funzionalità, la società di Elon Musk ha introdotto alcune novità il cui scopo è quello di fare in modo che chi guida si distragga di meno guardando lo schermo del sistema infotelematico.

La più importante è la possibilità di far leggere i messaggi di testo all’auto. Trattasi di una funzionalità molto richiesta che mancava sulle auto americane nonostante sia presente su modelli di altri brand. Grazie al controllo vocale delle auto, sarà possibile non solo leggere i messaggi di testo arrivati sugli smartphone senza distrarsi dalla guida ma anche scriverne di nuovi. La piattaforma di controllo vocale è stata pure rinnovata per consentire un’interazione maggiormente naturale.

L’obiettivo, dunque, è fare in modo che chi guida non debba interagire con lo schermo a tutto vantaggio della sicurezza. Grazie a questo miglioramento della piattaforma di gestione vocale, navigazione, contenuti multimediali, controlli del sedile e gestione del climatizzatore, possono tutti essere gestiti con semplici comandi con la voce. Arriva pure un sistema di dettatura vocale per il testo.

Ovviamente, queste novità non eliminano totalmente la necessità di dover interagire con le dita sullo schermo ma sono sicuramente un sensibile passo in avanti rispetto a prima quando con i comandi vocali era possibile fare molto poco.

Un primo passo, dunque, verso un sistema più sicuro, semplice ed intuitivo da utilizzare. Da rilevare, infine, l’opzione Full Self Driving Visualization Preview che mostra in 3D tutti gli oggetti rilevati dai sensori dell’auto. Una piccola anteprima di come sarà la schermata del vero Autopilot.