TIM Seven Super Go sfida Wind

Filippo Vendrame,

TIM Seven Super Go è una nuova speciale offerta operator attack di TIM, disponibile a partire da oggi, 27 dicembre. Trattasi di una proposta esclusivamente pensata per ingolosire i clienti Wind che saranno chiamati ad effettuare la portabilità del numero per aderirvi. Nello specifico, questa tariffa propone chiamate illimitate e 50 GB di Internet 4G al prezzo di 7 euro al mese. Si può attivare solamente nei negozi TIM aderenti. Ci vogliono anche 12 euro per l’attivazione. Invece, la SIM costa 10 euro.

In 4G, la velocità massima è di 150 Mbps. Per poter disporre di maggiori prestazioni, è necessario attivare l’opzione a pagamento 5G ON che offre anche l’accesso alla rete 5G a patto di avere uno smartphone compatibile. In roaming all’interno dell’Unione Europea, i Giga a disposizione sono 5.

Il piano base attivo sulla SIM è il ben noto “TIM Base e Chat” che prevede un costo mensile di 2 euro, gratis il primo mese. Tale addebito è dovuto al fatto che gli utenti potranno utilizzare le principali app di chat senza erodere il loro traffico mensile.

Nel caso non si volessero pagare i 2 euro, è possibile passare in ogni momento ad un piano base che non prevede addebiti come “TIM Base New” e “TIM Semplice“. Gli utenti si vedranno attivare di default anche le opzioni TIM In Viaggio Full, per chi viaggia fuori dell’Europa e Giga di Scorta che permette di navigare anche nel caso si finisse il traffico dati a disposizione ogni mese.

Trattandosi di proposte operator attack, TIM può modificarle o eliminarle senza preavviso.