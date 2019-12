CES 2020: da LG nuove soundbar con audio premium

Filippo Vendrame,

LG sarà protagonista al CES 2020 di Las Vegas con una nuova gamma di soundbar con audio di altissima qualità, connettività semplificata, funzionalità intelligenti e design elegante che si integra perfettamente con i suoi televisori. Questi nuovi prodotti per l’audio sono stati progettati per offrire un suono ricco e realistico. Le nuove soundbar sfruttano la partnership con Meridian Audio. Sempre più modelli saranno dotati delle tecnologie di questa azienda come il Bass and Space che potenzia la riproduzione delle basse frequenze e amplia il soundstage, e l’Image Elevation, che assicura un’esperienza d’ascolto più realistica ed eleva il sound degli strumenti principali e delle voci.

Inoltre, la maggior parte delle nuove soundbar supportano le tecnologie Dolby Atmos e DTS:X per un audio dinamico e completamente immersivo. I nuovi prodotti dispongono anche di alcune soluzioni particolarmente sofisticate. Per esempio, la tecnologia AI Room Calibration offre un audio ottimizzato che adatta automaticamente il suono in base all’ambiente in cui è situata la soundbar.

Questi modelli infatti sono autocalibranti, cioè in grado di valutare accuratamente le dimensioni di un dato spazio e adeguare di conseguenza l’output audio. Durante la riproduzione di contenuti Dolby Atmos o DTS:X, questa tecnologia permette agli utenti di godere di un suono surround mozzafiato e realistico che sembra provenire da più direzioni. Inoltre, le soundbar di LG sono dotate di un algoritmo di elaborazione avanzato in grado di fare un upscaling dei formati di file convenzionali fino a raggiungere una qualità quasi da studio.

Per un’esperienza home theater più vivida possibile, le nuove soundbar LG offrono un audio 4K Pass-Through e un suono più cinematografico con il kit aggiuntivo SPK8 Wireless Rear Speaker Kit, compatibile con la maggior parte dei nuovi modelli di soundbar LG. Con l’Assistente Google integrato nei nuovi modelli della gamma 2020, gli utenti possono inoltre controllare i dispositivi intelligenti di casa dalla loro soundbar LG con tutta la comodità e la facilità dei comandi vocali. La connettività sarà più facile che mai con l’aggiunta di un canale di ritorno audio potenziato (eARC), così che gli utenti possano collegare i dispositivi esterni direttamente ai loro televisori compatibili eARC e godere di un suono tridimensionale dai formati audio ad alta risoluzione come Dolby True HD o DTS Master Audio.