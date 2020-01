Huawei Y6s, fotografia smart per tutti

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato il primo smartphone del 2020. Si tratta dello Huawei Y6s, un modello economico di fascia bassa, ma con alcune interessanti caratteristiche. Spicca in particolare la fotocamera posteriore che permette di ottenere scatti di qualità, grazie all’intelligenza artificiale. La new entry di Huawei arriverà sul mercato nei prossimi giorni.

Lo Huawei Y6s possiede una cover in plastica a tinta unita (colore nero) e due tonalità (colore blu). Lo schermo IPS da 6,09 pollici ha una risoluzione HD+ (1560×720 pixel) e un notch a goccia (design Dewdrop) nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.0). Lo screen-to-body ratio è nella media della categoria (87%), in quanto le cornici sono piuttosto evidenti (in particolare quella inferiore). Il display ha ricevuto anche la certificazione TÜV Rheinland per la presenza del filtro che blocca la luce blu.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core MediaTek MT6765 (Helio P35), affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. La fotocamera posteriore ha un sensore da 13 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.8. Grazie alla tecnologia Scene Recognition, lo smartphone può identificare 22 categorie di oggetti e 150 scene, regolando automaticamente i parametri di scatto.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali sul retro, la porta micro USB e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.020 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1. Lo Huawei Y6s sarà disponibile nei negozi dell’elettronica di consumo e presso lo Huawei Experience Store di Milano a partire dalla seconda settimana di gennaio. Il prezzo consigliato è 149,90 euro.