PS Plus, i giochi gratuiti di gennaio 2020

Sono stati rivelati i giochi gratuiti di gennaio 2020 per gli abbonati PS Plus, che potranno essere scaricati da tutti coloro che sono sottoscritti al programma e possiedono una PlayStation 4.

In molti saranno probabilmente felici di sapere che il primo mese dell’anno consentirà agli abbonati di scaricare gratis Uncharted: The Nathan Drake Collection, titolo che permette di giocare i primi tre capitoli della storia di Drake in versione rimasterizzata per la console di attuale generazione. Alcuni non sono invecchiati benissimo, ma si tratta di un’ottima soluzione per recuperare una delle saghe action adventure di maggior successo di PlayStation (o per rigiocarla di nuovo) senza dover ricorrere a PS3. Va precisato che Uncharted 4, ultimo episodio del franchise, non è incluso nella collezione.

Spazio poi a Goat Simulator: sebbene non sia ambizioso quanto la Nathan Drake Collection, si tratta di un titolo divertente e demenziale che si contraddistingue per la sua assurdità e i suoi glitch. Di certo non coinvolgerà i giocatori per settimane, specie qualora lo si fosse giocato già su altre piattaforme, ma potrebbe risultare sfizioso per scaricare un po’ di tensione alla fine di una lunga giornata.

I giochi PS Plus di gennaio 2020 saranno disponibili per tutti gli abbonati dal 7 gennaio al 3 febbraio. Fino al 6 gennaio i sottoscritti avranno ancora la possibilità di scaricare gratuitamente Titanfall 2: dopodiché il gioco tornerà al suo prezzo originale, dunque chiunque fosse interessato dovrebbe affrettarsi a eseguire il download.

Il 2020 rappresenterà un po’ il canto del cigno di PlayStation 4: la console di prossima generazione Sony dovrebbe infatti debuttare alla fine dell’anno, giusto in tempo per le prossime vacanze natalizie (al momento non c’è una data d’uscita ufficiale).