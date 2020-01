PS5 venderà più di Xbox Series X al lancio?

Secondo le previsioni dell’analista Piers Harding-Rolls di IHS Markit Technology, le vendite di PS5 saranno maggiori di quelle di Xbox Series X nel 2020. Non si tratta di un’affermazione molto rischiosa, comunque, dato che le vendite di PlayStation 4 sono state di molto superiori a quelle Xbox One durante la generazione attuale. Ma è pur vero che a ogni salto generazionale si volta pagina, dunque è difficile immaginare cosa i giocatori dovrebbero aspettarsi dalle prossime console.

Sebbene Harding-Rolls si aspetta che PS5 superi le vendite di Xbox Series X, crede anche che la piattaforma Microsoft venderà molto di più di Xbox One al lancio, e lo stesso vale per PS5 e PS4. Ha così affermato:

Mi aspetto che PS5 superi Xbox Series X nel 2020, ma per entrambe le piattaforme saranno vendute più unità al lancio rispetto a quanto fatto da PS4 e Xbox One nel 2013. Un nuovo fattore per questa nuova generazione è l’impatto della retrocompatibilità sul marchio e sulla transizione del pubblico. Mi aspetto anche che i prezzi di PS5 e Xbox Serie X siano simili, e penso che sia probabile che non saranno più alti del prezzo di lancio di PS4 di 399 dollari.