CES 2020: Samsung annuncia il Portable SSD T7 Touch

Luca Colantuoni,

Tra le numerose novità presentate da Samsung al CES 2020 di Las Vegas c’è anche una nuova unità di archiviazione esterna tascabile. Il Portable SSD T7 Touch offre prestazioni elevate, grazie allo standard USB 3.2 Gen 2, insieme alla maggiore sicurezza fornita dal lettore di impronte digitali integrato.

Il Portable SSD T7 Touch possiede un elegante telaio in alluminio (dimensioni di 85x57x8 millimetri) che offre resistenza e leggerezza allo stesso tempo (il peso è di appena 58 grammi). L’unità di archiviazione è disponibile nei tagli da 500 GB, 1 TB e 2 TB, uno spazio sufficiente per conservare un numero enorme di immagini, giochi e video 4K/8K. Le prestazioni sono nettamente aumentate rispetto al precedente modello T5. Le velocità massime di lettura e scrittura sono 1.050 e 1.000 MB/s, quasi 10 volte superiori rispetto a quelle di un tradizionale hard disk esterno.

Il Portable SSD T7 Touch può essere utilizzato anche per archiviare documenti importanti. È infatti presente un lettore di impronte digitali, oltre alla protezione tramite password e crittografia AES a 256 bit. Il modello senza lettore di impronte arriverà nella seconda metà del 2020. Il Motion LED permette di controllare l’attività del dispositivo. Le singole operazioni (trasferimento, lettura impronta e altro) vengono indicate da un lampeggio differente.

L’unità esterna può essere collegata ad una porta USB Type-C o Type-A mediante i due cavi in dotazione ed è compatibile con Windows, macOS e Android. Per dimostrare la qualità del prodotto, Samsung offre una garanzia di tre anni. Due i colori disponibili per il telaio: argento e nero. Il Portable SSD T7 Touch potrà essere acquistato in Italia dalla fine di gennaio. Il prezzo della versione da 500 GB è 168,79 euro.