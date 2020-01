Windows 10 Insider Preview, nuova build 19541

Luca Colantuoni,

Microsoft ha annunciato la disponibilità di una nuova versione preliminare di Windows 10, la prima del 2020. Gli utenti iscritti al Fast Ring del programma Windows Insider riceveranno la build 19541. Come è noto, il nuovo ciclo di sviluppo non prevede più l’indicazione della versione, quindi non è noto se le novità arriveranno in Windows 10 20H1 o 20H2.

La Windows 10 Insider Preview Build 19541 include due principali aggiornamenti rispetto alla build 19536 di metà dicembre 2019. Microsoft ha cambiato l’icona, visibile nel sistray in basso a destra, che indica l’utilizzo dei servizi di localizzazione da parte di un’applicazione. L’azienda di Redmond ha inoltre aggiunto la nuova scheda Architettura al Task Manager (Gestione Attività) che indica l’architettura di ogni processo (32 o 64 bit). Per visualizzarla basta cliccare sull’intestazione di una colonna e selezionare la voce corrispondente.

L’altra novità per gli Insider riguarda l’app Cortana. Come promesso sono state ripristinate le skill Bing Instant Answer e Timers. L’assistente personale fornirà quindi risposte rapide sfruttando Bing e permetterà di impostare un timer, utilizzando i comandi vocali in inglese o digitando il testo nella finestra.

Ovviamente non mancano diversi fix, tra cui quelli che risolvono i problemi incontrati in Windows Update, Impostazioni di sistema e Task Manager. Essendo una build preliminare del sistema operativo ci sono ancora numerosi bug che verranno gradualmente corretti nel corso dello sviluppo. Si dovrebbe quindi evitare l’installazione di questa build di Windows 10 nei computer usati per lavoro o studio.

Come accaduto nel 2019, le due versioni attese nel corso dell’anno dovrebbe avere contenuti differenti. Windows 10 20H1, atteso in primavera, sarà una major release con nuove funzionalità. Windows 10 20H2, atteso in autunno, sarà un aggiornamento cumulativo con patch e bug fix.