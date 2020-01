Instagram, 3 nuovi effetti per modalità Boomerang

Matteo Tontini,

Gli utenti di Instagram che amano pubblicare Storie possono contare adesso su 3 nuovi effetti per la modalità Boomerang, ovvero quella che consente di catturare brevi video da riprodurre in loop con una sorta di “riavvolgimento”.

Il social network incentrato sulla condivisione di foto introduce infatti gli effetti SloMo, Echo e Duo. Ecco di cosa si tratta:

SlowMo – dimezza la velocità del Boomerang, in modo tale che venga riprodotto per due secondi (anziché per uno) in ciascuna direzione.

Eco – aggiunge un effetto motion blur in modo che una scia traslucida appaia dietro qualsiasi cosa in movimento, quasi come se fossi ubriaco. In sostanza, crea un effetto a doppia visione.

Duo – riavvolge rapidamente la clip all’inizio con un testurizzato.

Oltre ai tre effetti appena descritti Instagram introduce inoltre il Trimming (Ritaglio), che offre la possibilità di modificare il video Boomerang con controlli simili al rullino fotografico di iPhone o alla funzione di composizione video di Instagram. In altre parole, l’utente potrà definire la lunghezza del suo Boomerang e decidere quando inizia o finisce. Di seguito è possibile dare un’occhiata a una clip che mostra le novità in modo più chiaro e dettagliato.

Come viene fatto notare da TechCrunch, questi effetti (come alcune delle funzionalità di Instagram) non sono del tutto nuovi. Snapchat ha messo a disposizione degli utenti alcuni effetti simili già nel 2015, mentre TikTok ha una sua gamma personale per modificare i brevi video. Tuttavia, dovrebbero essere utili per dare alle persone un motivo in più per usare Boomerang nel caso fossero stanche della stessa animazione nelle storie. Il mese scorso, pare che il social per le fotografie abbia testato nuovi layout a griglia per le Storie e la funzionalità Shoutout.