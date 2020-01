DAZN: partite Serie A 2019/2020, 20^ giornata

Matteo Tontini,

La Juventus è campione d’inverno, dopo aver battuto la Roma nell’ultimo turno di andata (merito anche del pareggio dell’Inter). La Serie A riparte con la 20^ giornata, che vedrà il Napoli affrontare la Fiorentina. Come al solito, saranno DAZN e Sky a spartirsi le dirette: la piattaforma streaming avrà diritto a tre match da trasmettere, quella satellitare ai restanti sette.

Dallo scorso settembre, comunque, gli abbonati Sky possono contare sul canale DAZN1 per godersi il meglio della piattaforma di Perform Group. Il canale è figlio dell’accordo tra le due società, che sarà valido fino al 2021 e avvantaggia entrambe le parti: se, infatti, da un lato DAZN può contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale, Sky torna ad avere il monopolio sul massimo campionato di calcio italiano (va comunque specificato che si può continuare a fruire di DAZN indipendentemente da Sky). Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti previsti per la 20^ giornata:

Sabato 18 gennaio 2020 Ore 15.00 Lazio-Sampdoria SKY

Sabato 18 gennaio 2020 Ore 18.00 Sassuolo-Torino SKY

Sabato 18 gennaio 2020 Ore 20.45 Napoli-Fiorentina DAZN

Domenica 19 gennaio 2020 Ore 12.30 Milan-Udinese DAZN

Domenica 19 gennaio 2020 Ore 15.00 Bologna-Hellas Verona DAZN

Domenica 19 gennaio 2020 Ore 15.00 Brescia-Cagliari SKY

Domenica 19 gennaio 2020 Ore 15.00 Lecce-Inter SKY

Domenica 19 gennaio 2020 Ore 18.00 Genoa-Roma SKY

Domenica 19 gennaio 2020 Ore 20.45 Juventus-Parma SKY

Lunedì 20 gennaio 2020 Ore 20.45 Atalanta-SPAL SKY

DAZN trasmetterà le partite di Napoli, Milan e Bologna. I primi giocheranno in casa contro i viola, una partita importante per entrambe le squadre, bisognose di punti; i rossoneri disputeranno in casa il match contro i friulani e andranno a caccia di una nuova vittoria, potendo contare sui gol di Ibrahimovic; infine, il Bologna affronterà al Dall’Ara il Verona, per riscattarsi dopo la brutta figura contro il Torino.