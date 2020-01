Garmin Tactix Delta, smartwatch per sport estremi

Luca Colantuoni,

Garmin ha annunciato un nuovo smartwatch indirizzato agli appassionati di sport estremi. Il Tactix Delta è stato realizzato con componenti di alta qualità e può essere utilizzato in qualsiasi condizione atmosferica. Considerato il target del dispositivo indossabile, il prezzo non è certamente alla portata di tutti.

Il Tactix Delta ha un rivestimento in polimeri fribrorinforzati con cover in metallo e una ghiera in acciaio rivestito in carbonio diamantato. Lo schermo da 1,4 pollici (280×280 pixel) è protetto da un vetro zaffiro bombato. Lo sportwatch ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810G e funziona in acqua fino a 10 metri di profondità. Il dispositivo integra 32 GB di storage e tutti i principali sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, termometro, altimetro barometrico, GPS, Galileo e cardiofrequenzimetro (tecnologia Garmin Elevate).

Il nome dello smartwatch deriva dalle cosiddette funzioni tattiche. Lo schermo può essere consultato anche con i visori notturni; la modalità Stealth interrompe la memorizzazione e la condivisione della posizione GPS e disattiva le comunicazioni e la connessione wireless; il Kill Switch cancella immediatamente tutta la memoria dell’utente; la modalità Dual-Position permette la visualizzazione contemporanea di due sistemi di coordinate (UTM e MGRS); la modalità Jupmaster guida chi effettua lanci in paracadute impostando le modalità HAHO (High Altitude High Open), HALO (High Altitude Low Open) e statico.

Ci sono inoltre funzionalità per sport specifici, come la modalità Expedition per il trekking, le mappe TopoEurope delle piste da sci e le mappe CourseView dei campi da golf. Non mancano le tradizionali funzionalità per il fitness (numero di passi, distanza, calorie bruciate, frequenza cardiaca, valore VO2 Max e altri parametri) e le funzioni smart più comuni, tra cui la ricezione delle notifiche dallo smartphone, la riproduzione musicale e i pagamenti tramite Garmin Pay.

La batteria ha una durata massima di 21 giorni in modalità smartwatch e 80 giorni in modalità orologio, grazie alla funzionalità Power Manager. Il Garmin Tactix Delta può essere ordinato sul sito ufficiale. Il prezzo è 899,99 euro.