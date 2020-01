Mojo Lens, lenti a contatto con realtà aumentata

Luca Colantuoni,

Mojo Vision, una startup californiana di Saratoga, aveva mostrato un’indossabile molto particolare al recente CES 2020 di Las Vegas. Mojo Lens è una lente a contatto con realtà aumentata che permette di visualizzare informazioni su un micro display e di vedere nel buio. Il prototipo è funzionante, ma non può essere inserito nell’occhio, in quanto sono necessarie le autorizzazioni della FDA.

La lente a contatto, montata su un supporto plastico, può essere avvicinata all’occhio per vedere orario, previsioni del tempo, punteggi sportivi, messaggi, battiti cardiaci e altri dati su un microscopico display monocromatico a micro LED (il puntino al centro della lente) con una risoluzione di 14.000 ppi. In futuro è previsto lo sviluppo di una versione a colori. Oltre allo schermo, Mojo Lens integrerà anche i circuiti per la ricezione del segnale wireless, il sensore di immagine e i sensori di moto che rilevano i movimenti dell’occhio.

La lente a contatto viene alimentata da una batteria esterna (via wireless), ma è prevista una batteria integrata nelle prossime generazioni. Mojo Lens è stata progettata per le persone con problemi di vista dovuti a glaucoma, retinite pigmentosa e degenerazione maculare, ma potrebbe essere utilizzata anche per fornire una sorta di “superpotere“, come vedere nel buio oppure oggetti a distanza tramite zoom, riconoscere le facce e tradurre testo in tempo reale.

I membri del team che lavorano sul progetto hanno già indossato la lente a contatto per verificare il comfort e la corretta ossigenazione dell’occhio. Una versione aggiornata di Mojo Lens dovrebbe arrivare entro fine anno. L’azienda californiana spera di ricevere presto la certificazione come dispositivo medico per poter avviare la commercializzazione.