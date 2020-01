Disney+ disponibile dal 24 marzo in Italia

Matteo Tontini,

Disney+, piattaforma streaming della Casa di Topolino, ha finalmente una data d’uscita italiana: il servizio sarà disponibile dalle nostre parti dal 24 marzo prossimo. Per essere più precisi, in tale giorno verrà lanciato in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera; gli altri paesi europei, ovvero Belgio, Scandinavia e Portogallo, dovranno aspettare l’estate.

Il lancio era inizialmente previsto per il 31 marzo, ciò significa che la società ha anticipato di una settimana il debutto. Disney+ ha esordito negli Stati Uniti, in Canada e in Olanda nel mese di novembre, lasciando con l’amaro in bocca i fan nelle altre parti del mondo. Si rinnoverà dunque anche nel Bel Paese la guerra delle piattaforme streaming: se fino a oggi Netflix, assoluto dominatore, ha dovuto vedersela solo con Prime Video, NOW TV, Infinity e la più recente Apple TV+, da marzo avrà un nuovo concorrente.

Qualcuno da qualche parte ha usato la sua Forza (o premuto qualche bottone) e adesso #DisneyPlus sarà disponibile in ITALIA prima del previsto! Inizia lo streaming il 24 Marzo, registrati su https://t.co/aZFXClwabh per maggiori informazioni. pic.twitter.com/XHpYwvMJXr — WaltDisneyStudiosIT (@DisneyStudiosIT) January 21, 2020

Rispetto al “re dello streaming”, Disney+ offrirà un prezzo più contenuto: gli utenti potranno sottoscrivere un abbonamento mensile, di 6,99 euro, oppure annuale, di 69,99 euro. Per quanto riguarda i contenuti disponibili sulla piattaforma in uscita, i fan stanno aspettando con ansia di vedere The Mandalorian, prima serie TV live-action di Star Wars, così come il remake (sempre live-action) di Lilli e il Vagabondo. Inoltre, Disney metterà a disposizione dei suoi abbonati tutti i Classici d’animazione, film immortali sia per i piccoli che per i più grandicelli.

Gli utenti potranno inoltre impostare fino a sette diversi profili e fare in modo che i bambini fruiscano di un’interfaccia a navigazione facilitata, con accesso ai contenuti più adatti alla loro età.